Data di uscita di successo, cast, sinossi, foto e altro ancora

Sembra che vedremo una nuova serie comica chiamata blockbuster su Netflix nel prossimo futuro e non vediamo l’ora di vederlo! Condivideremo con voi tutto ciò che sappiamo su questa serie comica in arrivo.

Se ti stavi chiedendo se l’originale Netflix è incentrato su un negozio Blockbuster, siamo qui per dirti che è così. Tutti i ragazzi degli anni ’90 sanno quanto sia stato importante Blockbuster nella loro infanzia. Da bambino, sogneresti il ​​giorno in cui i tuoi genitori ti porterebbero in un negozio Blockbuster e ti permetterebbero di acquistare qualsiasi film o videogioco tu voglia.

Potresti andare in un negozio Blockbuster e noleggiare quasi tutti i film o i videogiochi che ti vengono in mente. Naturalmente, anche l’atmosfera all’interno del negozio ha avuto un ruolo nell’esperienza. Tutti sembravano così felici tutto il tempo. Onestamente, parlare di Blockbuster riporta un senso di nostalgia.

Ora con Netflix che ordina la serie comica blockbuster, possiamo vedere quel tagliando blu del biglietto del cinema, strappato ancora una volta su un lato del logo. Continua a leggere per scoprire la data di uscita della serie comica, il cast, la sinossi e altro ancora.

Data di uscita del blockbuster

Segna il tuo calendario e cancella il tuo programma perché la serie comica arriverà su Netflix giovedì 3 novembre 2022! Puoi aspettarti che l’intera stagione cadrà alle 00:00 PT/3:00 ET della data di uscita.

Cast di successo

Secondo What’s on Netflix, Randall Park interpreterà Timmy, uno dei ruoli principali. Potresti riconoscere Park dalla serie di supereroi Wanda Vision. Nel febbraio 2022, Netflix lo ha annunciato Brooklyn nove-noveMelissa Fumero si era unita al cast. Ora l’elenco completo del cast è stato rilasciato.

Ecco l’elenco completo del cast qui sotto:

Randall Park nel ruolo di Timmy

Melissa Fumero come Elisa

Tyler Alvarez nel ruolo di Carlos

Madeleine Arthur come Hannah

Olga Merediz come Connie

JB Smoove nel ruolo di Percy

Kamaia Fairburn nel ruolo di Kayla

Ashley Alexander nel ruolo di Mila

Robyn Bradley nel ruolo di Miranda

Sinossi di successo

Lo spettacolo segue i lavoratori del negozio di video mentre lottano per impedire la chiusura dell’attività. Questi lavoratori sono impiegati nell’ultimo negozio Blockbuster rimasto in America e devono trovare un modo per mantenere a galla il negozio. Ci saranno molti drammi, ma ricorda che questa è una commedia, quindi riderai molto.

Ecco la sinossi tramite il comunicato stampa Netflix di seguito:

Timmy Yoon (Randall Park) è un sognatore analogico che vive in un mondo 5G. E dopo aver appreso che sta gestendo l’ultimo Blockbuster Video in America, Timmy e i suoi dipendenti (inclusa la sua cotta di lunga data, Eliza (Melissa Fumero) lottano per rimanere rilevanti. L’unico modo per avere successo è ricordare alla loro comunità che forniscono qualcosa le grandi aziende non possono: connessione umana.

Conteggio episodi di successo

Questa serie sarà composta da 10 episodi, con ogni episodio con una durata di 30 minuti.

Quando vengono girate le riprese di Blockbuster?

La produzione è iniziata alla fine di febbraio 2022 con una data di conclusione provvisoria il 2 maggio. Tuttavia, sembra che la produzione fosse ancora in corso il 2 maggio perché Melissa Fumero ha pubblicato una storia su Instagram dicendo che le riprese sono quasi terminate. Il 5 maggio il Direttore della Fotografia per blockbuster ha pubblicato una foto su Instagram di una fotocamera davanti a un negozio Blockbuster.

Abbiamo condiviso la didascalia qui sotto:

Scatto avvolgente. @thatvanessaramos ha creato un mondo così divertente in cui suonare per 3 mesi e non vedo l’ora che tu veda questo spettacolo!! Sono incredibilmente grato di aver fatto parte di questo progetto molto speciale, con un talento straordinario e anime di buon cuore che mi hanno trattato con gentilezza e hanno reso la collaborazione più che gratificante. Grazie Vanessa, David, Jackie e @paymanbenz per avermi portato con me — non ho… nessuna nota. Che giro! Il cast, la troupe, i ricordi… uno per i libri. Sono così dannatamente orgoglioso di quello che abbiamo fatto qui. Preparati, ti innamorerai di #Blockbuster su @Netflix e riderai a crepapelle. #Stagione1 #Cinematografia #ComedyForever #KindnessIsMagic #Grateful

Sulla base della didascalia, sembra che la produzione sia terminata il 5 maggio.

Foto di successo

Dai un’occhiata a queste prime foto della serie comica in arrivo!

Rimorchio campione d’incassi

Venerdì 7 ottobre, Netflix ha rivelato il trailer ufficiale della nuova serie comica ambientata nell’ultimo negozio Blockbuster negli Stati Uniti. Diamo la nostra prima occhiata ai personaggi di Randall Park e Melissa Fumero, che potrebbero o meno flirtare con una storia d’amore che non vogliono.

Altrove nel trailer esilarante, blockbuster presenta in anteprima i bizzarri personaggi secondari che completano lo staff del negozio di video. Se ami gli spettacoli come Comunità, Superstore, Brooklyn Nine-Nine, e Lieto fine, sicuramente amerai la nuova commedia.

Guarda il trailer ufficiale nel video qui sotto!

Resta sintonizzato su Netflix Life per saperne di più blockbuster novità e aggiornamenti!