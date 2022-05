Data di uscita di Netflix e cosa sappiamo finora

fiume vergine la stagione 4 arriverà su Netflix a luglio 2022, in particolare il 20 luglio 2022. Anche la stagione 5 è in arrivo con la produzione prevista per questa estate. Ecco una carrellata di tutto ciò che sappiamo finora fiume vergine stagione 4 inclusi trama, aggiornamenti di produzione, cast e altro!

Breve riassunto prima di tuffarci nel futuro della serie. fiume vergine è una serie drammatica che adatta la serie di romanzi di Robyn Carr. Si concentra su Mel, una giovane ostetrica e infermiera professionista che si trasferisce dalla grande città in una piccola cittadina rustica nel nord della California.

Durante le tre stagioni dello show abbiamo visto Mel presentata a una miriade di persone diverse in tutta la città che hanno messo le sue radici. Naturalmente, non tutto è andato a gonfie vele con un sacco di drammi.

Stagione 1 di fiume vergine è stato rilasciato per la prima volta su Netflix nel dicembre 2019 con versioni successive a novembre 2020 e la stagione 3 rilasciata più di recente a luglio 2021. Ora, lo spettacolo tornerà di nuovo a luglio con la sua uscita il 20 luglio 2022.

Netflix ha rinnovato Virgin River per la stagione 4?

Stato di rinnovo ufficiale: Ufficialmente rinnovato (Ultimo aggiornamento: 26/07/2021)

Il 20 settembre, Netflix ha confermato a USAToday che la stagione 4 sarebbe andata avanti e non solo, lo spettacolo sarebbe tornato per una stagione 5 anche su Netflix. Gli ordini multi-stagione sono rari su Netflix, ma sono una testimonianza della popolarità della serie.

ICYMI: Virgin River è stata rinnovata per una quarta e quinta stagione! pic.twitter.com/asZhZDT6O4 — Cosa c’è su Netflix (@whatonnetflix) 20 ottobre 2021

Naturalmente, abbiamo riferito della stagione 4 di fiume vergine esistente molto prima che arrivasse il rinnovo ufficiale. Nelle ultime stagioni, abbiamo spesso sentito dire che le date delle riprese erano programmate prima di qualsiasi rinnovo e che è stato ancora una volta il caso della stagione 4.

Reagendo alla notizia di un doppio rinnovo della stagione, Martin Henderson ha dichiarato:

“Sì. Sta succedendo questo. Un tale sollievo condividere finalmente questa notizia con tutti voi che avete atteso pazientemente. La stagione 4 e 5 di Virgin River sono in lavorazione grazie a tutti voi fan appassionati… grazie!! tanti altri drammi in arrivo…”

Colin Lawrence ha postato su Instagram dicendo:

“Sono così entusiasta di condividere con voi che il nostro piccolo spettacolo è stato ripreso per due stagioni!!!! Grazie a tutti per essere i migliori fan di sempre!!!!!”

Soprattutto, Colin ha annunciato che la stagione 4 sarebbe stata persino più lunga delle stagioni precedenti. Il conteggio degli episodi per la stagione 4 di fiume vergine è stato ampliato a 12 episodi da 10.

All’inizio del 2021, abbiamo riferito che diversi elenchi di produzione indicavano che lo spettacolo sarebbe tornato per una quarta stagione. Meglio ancora, in seguito abbiamo saputo che le riprese della stagione 4 sarebbero dovute iniziare alla fine di luglio 2021.

Lo spettacolo gira interamente a Vancouver, in Canada.

Grazie a un post di Watershed Grill su Instagram, sapevamo anche che le riprese si sarebbero svolte lì tra il 17 e il 18 agosto 2021 (e più volte in seguito).

Il Watershed Grill funge da location per le riprese del bar di Jack fiume vergine.

Ulteriori riprese si sono svolte al The Watershed Grill tra il 30 agosto e il 2 settembre.

Le riprese avrebbero dovuto concludersi il 30 novembre 2021 e grazie ai post sulla pagina Instagram hanno confermato che lo spettacolo è terminato.

Questa è la conclusione della stagione 4 di #VirginRiver! pic.twitter.com/oibNTpfYXw — Cosa c’è su Netflix (@whatonnetflix) 7 dicembre 2021

Gran parte del cast e della troupe ha ricevuto buoni regalo dopo la conclusione delle riprese.

Nel febbraio 2022, secondo una storia di Instagram (h/t HelloMagazine) Alexandra Breckenridge ha pubblicato che un’altra parte fondamentale del processo di produzione aveva appena finito di raccontare ai follower:

“Ho appena finito il mio ultimo ADR, per Virgin River, per quelli di voi che non sanno che ADR è, penso che stia per registrazione audio digitale”,

Questo processo è anche noto come “soundpost”, il che significa che probabilmente Breckenridge è andato in una cabina audio per registrare linee aggiuntive o addirittura ri-registrare alcune delle linee dello spettacolo in un ambiente più tranquillo.

Dopo il “soundpost”, di solito vediamo gli spettacoli arrivare su Netflix in pochi mesi, indicando che un’uscita è dietro l’angolo.

Come menzionato sopra stagione 4 di fiume vergine uscirà su Netflix a livello globale il 20 luglio 2022.

Quanto è andata bene la stagione 3 di Virgin River su Netflix?

Un rapido rinnovamento non dovrebbe essere una grande sorpresa per i fan dello show. Entrambe le stagioni 2 e 3 precedenti sono state rinnovate prima del loro debutto stagionale su Netflix. Questo è stato particolarmente vero per la stagione 3, che è stata girata durante l’uscita della stagione 2.

Grazie ai nuovi primi 10 numeri, possiamo capire esattamente perché Netflix ha deciso di dare allo spettacolo un ordine di due stagioni.

Secondo i dati sull’ora di visualizzazione appena pubblicati, tra il 4 luglio 2021 e il 15 agosto, lo spettacolo ha registrato oltre un quarto di miliardo di ore di visualizzazione sulla piattaforma. Tra il periodo di cui sopra, è stato visto 255.120.000 ore su Netflix.

Periodo di tempo Milioni di ore globali Settimane visualizzate nelle prime 10 Dal 4 luglio 2021 all’11 luglio 2021 62.580.000 Dal 11 luglio 2021 al 18 luglio 2021 87.270.000 Dal 18 luglio 2021 al 25 luglio 2021 44.890.000 Dal 25 luglio al 3 agosto , 2021 28.320.000 4 1 agosto 2021 – 8 agosto 2021 18.840.000 5 8 agosto 2021 – 15 agosto 2021 13.220.000 6

Lo spettacolo è apparso nella top 10 degli Stati Uniti per 75 giorni in totale. Per la terza stagione, lo spettacolo è stato il numero 1 negli Stati Uniti per poco più di due settimane e alla fine è uscito dalla top 10 più di un mese dopo.

La top ten di Nielsen ha anche classificato la serie come la serie numero 1 guardata tra il 12 luglio e il 18 luglio con 2.109 milioni di minuti guardati durante quella settimana battendo Manifesto (su Netflix) e Loki (su Disney+).

Nuovi membri del cast per Virgin River Stagione 4

Alla fine di ottobre 2021, Netflix ha annunciato due nuovi personaggi che sarebbero apparsi nella stagione 4 di fiume vergine.

Mark Ghanimé, noto per il suo periodo Elica, interpreterà il dottor Cameron Hayek. È il nuovissimo medico di Virgin River che è “armato con un bell’aspetto accattivante, un intelletto affilato come rasoi e un sorriso che potrebbe illuminare il mondo, Cameron fa un tuffo immediato in città, specialmente con le donne di Virgin River”.

Inoltre, il protagonista è Kai Bradbury che interpreterà Denny Cutler, il nipote scomparso di Doc. Denny arriva con un segreto nonostante le migliori intenzioni di riaccendere una relazione con suo nonno.

Uno degli extra che vedremo nella stagione 4 include Rohain Arora che interpreterà un cameriere.

Cosa aspettarsi dalla stagione 4 di Virgin River

La grande storia di Mel che entrerà nella stagione 4 è che è incinta anche se il vero padre deve ancora essere rivelato. Si ritiene che verrà rivelato entro la fine della stagione 4.

Il futuro di Brady sembra essere in pericolo dato che è stato arrestato per aver sparato a Jack alla fine della seconda stagione.

Vedremo assolutamente il ritorno di Hope nella stagione 4 dopo la sua notevole assenza nella stagione 3. Il motivo per cui era assente per la stagione 3 era dovuto al fatto che non le era permesso viaggiare per girare, ma nello show è stato spiegato che stava visitando sua zia in un altro stato. Sulla via del ritorno, invece, era stata ricoverata in ospedale dopo un incidente durante il temporale al ritorno fiume vergine.

Incrociandosi con Doc Mullins (marito di Hope), continuerà a combattere la sua malattia (degenerazione maculare) che è progredita lentamente durante la stagione 3. Sue Tenney, che funge da showrunner di Virgin River, ha parlato a Entertainment Weekly di ciò che abbiamo ci si può aspettare da Hope nella stagione 4 dicendo:

“Per noi è il recupero e ciò con cui ha a che fare: una lesione cerebrale traumatica. In un ospedale e in fase di guarigione, non è proprio lì che vive il nostro spettacolo. Ma siamo molto impegnati in ciò che è la verità di qualcosa, quindi andremo al limite di qual è la migliore ripresa per questo. Rispettiamo sempre i parametri, dal punto di vista medico, ma a questo punto sappiamo anche cosa ci piace fare, che sono storie complicate emotivamente basate sul dramma”.

È stato confermato che Lynda Boyd tornerà per la stagione 4 sotto forma di flashback secondo un’intervista con l’attrice.

Anche Daniel Gillies ha anticipato un ritorno nello show dicendo:

“Ecco cosa dirò, in modo alquanto enigmatico, la buona notizia dell’essere il marito morto è che puoi apparire in qualsiasi momento. Lascio così”.

Sull’account Instagram dello show, raramente danno troppi suggerimenti su cosa possiamo aspettarci, ma di recente hanno chiesto suggerimenti per il tabellone delle offerte speciali di Jack che si trova fuori dal ristorante.

Ci sarà una stagione 5 e 6 di fiume vergine su Netflix?

Come accennato, ci sarà assolutamente una stagione 5 di Virgin River. I dettagli sono scarsi in questo momento con la sceneggiatura probabilmente ancora in fase di elaborazione.

In una diretta su Instagram, Alexandra Breckenridge ha rivelato che le riprese erano originariamente previste per marzo 2022, ma sono state successivamente respinte.

“Dovevamo iniziare a marzo, ma è stato spinto quindi non lo so”, ha detto l’attrice, aggiungendo “Spero che forse inizieremo in estate. Sarebbe bello girare a Vancouver in estate piuttosto che in inverno, perché ad essere sincero con voi ragazzi, ho finito di girare in inverno”.

Per quanto riguarda la sesta stagione, è davvero troppo presto per dirlo. Tutto dipenderà dalle prestazioni su Netflix.

Parlando prima dell’annuncio a Us Weekly, la showrunner Sue Tenney ha scherzato dicendo che “vogliono fare quante più stagioni possibile”. C’è una montagna di materiale originale da coprire nelle stagioni future, quindi la porta è spalancata.

