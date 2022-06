Data di uscita di Blonde, cast, sinossi, trailer teaser, foto e altro ancora

bionda arriverà su Netflix nel 2022 e non vediamo l’ora di vedere questo film in uscita su Netflix! Condivideremo tutto ciò che sappiamo su questo tanto atteso film proprio qui.

bionda è un film drammatico biografico scritto e diretto da Andrew Dominik. È un adattamento cinematografico dell’omonimo libro del 2000 di Joyce Carol Oates. È un racconto romanzato della famosa attrice Marilyn Monroe.

Lo sviluppo del film biografico su Marilyn Monroe è iniziato nel 2010 e la produzione del film è iniziata nell’agosto 2019. Ora che abbiamo un anno di uscita, sembra che le riprese principali del film siano terminate ed è ora in post-produzione.

Stiamo per dirti le nostre previsioni sulla data di uscita, il cast, la sinossi e altro per assicurarti di essere più informato su questo film in uscita.

Data di uscita bionda

Netflix aveva confermato un anno di uscita nel 2022 per il film e ha mantenuto quella promessa. Il 16 giugno, Netflix ha annunciato che Blonde sarebbe stato presentato in anteprima il 23 settembre 2022. Quella data di uscita anticipata in autunno dà al film tutto il tempo per gestire il circuito della stagione dei premi.

La produzione del film era iniziata originariamente nell’agosto 2019 e alla fine ha terminato le riprese nel luglio 2021 dopo le battute d’arresto causate dalla pandemia. Entro la primavera del 2022, la post-produzione era stata completata e la notizia di una scandalosa fascia d’età ha iniziato a vorticare (ne parleremo più avanti).

Cast biondo

IMDb ha fornito il cast del film. Dai un’occhiata agli attori e ai personaggi che interpretano di seguito:

Ana de Armas nel ruolo di Marilyn Monroe

Adrien Brody nel ruolo del drammaturgo

Bobby Cannavale nel ruolo dell’ex atleta

Julianne Nicholson nel ruolo di Gladys

Caspar Phillipson nel ruolo del presidente

Sara Paxton nel ruolo della signorina Flynn

Toby Huss nel ruolo di Whitey

Rebecca Wisocky nel ruolo di Yvet

Xavier Samuel come Cass

David Warshofsky nel ruolo del signor Z

Evan Williams nel ruolo di Eddy

Catherine Dent come Jean

Lily Fisher nel ruolo della giovane Norma Jeane

Michael Masini nel ruolo di Tony Curtis

Luke Whoriskey nel ruolo di James Dean

Ci sono stati diversi cambiamenti nel cast per l’attrice che interpreta Marilyn Monroe. Inizialmente, Naomi Watts è stata scelta, e poi Jessica Chastain. Nel 2019, Ana de Armas è stata scelta per il ruolo di Monroe e il suo casting è stato definitivo.

Ci sono così tanti altri attori di talento che fanno parte di questo film drammatico che non abbiamo elencato. Sarai piacevolmente sorpreso di vedere alcuni dei tuoi attori preferiti interpretare i loro ruoli in questo film in uscita.

Sinossi bionda

Insieme alla data di uscita, Netflix ha rivelato la sinossi ufficiale del film. Scopri cosa aspettarti dall’ultimo film basato sull’icona Marilyn Monroe:

Basato sul romanzo bestseller di Joyce Carol Oates, Blonde reinventa audacemente la vita di una delle icone più durature di Hollywood, Marilyn Monroe. Dalla sua instabile infanzia come Norma Jeane, attraverso la sua ascesa alla celebrità e ai coinvolgimenti romantici, Blonde offusca i confini della realtà e della finzione per esplorare la crescente divisione tra il suo sé pubblico e privato. Scritto e diretto da Andrew Dominik, il film vanta un cast guidato da Ana de Armas e composto da Bobby Cannavale, Adrien Brody, Julianne Nicholson, Xavier Samuel ed Evan Williams.

Classificazione dell’età bionda

In una rara svolta di eventi, bionda ha ricevuto una classificazione per età NC-17, il che significa che il film supera la tipica classificazione R. Dominik è rimasto sorpreso dalla decisione di dare al film questa valutazione particolare, ma mantiene il contenuto delle sue riprese, dicendo che è il film che vogliono gli spettatori.

Per quanto riguarda il motivo per cui è stato assegnato il punteggio NC-17, il teaser afferma “alcuni contenuti sessuali”, anche se è ovvio che c’è di più oltre a “alcuni” contenuti sessuali come discusso dal regista. Dovremo aspettare e vedere esattamente perché la valutazione rara è stata conferita all’attesissimo film.

Le foto del primo sguardo bionde

Guarda queste prime foto di Ana de Armas nei panni di Marilyn Monroe dal nuovo film.

Trailer del teaser biondo

Il 16 giugno, Netflix ha rilasciato il primo teaser trailer del film in uscita, che ha offerto agli spettatori il primo filmato di Ana de Armas nel personaggio della leggenda di Hollywood. Possiamo già dire che sarà una performance avvincente, in particolare basata sulla risatina straziante alla fine del teaser.

Guarda il teaser trailer nel video qui sotto:

Sei entusiasta di vedere questo attesissimo film biografico su Marilyn Monroe e guarderai il film quando uscirà su Netflix a settembre? Resta sintonizzato su Netflix Life per ulteriori informazioni su bionda.