Data di uscita di 365 Days 3, cast, dettagli della trama e altro ancora

365 giorni: questo giorno è uscito di recente su Netflix, ma dato l’enorme cliffhanger alla fine, non sorprende che i fan siano ansiosi di scoprire tutto ciò che possono sul terzo film della serie. Il terzo film è già confermato e, secondo quanto riferito, è stato girato uno dopo l’altro con il sequel. Lo sappiamo anche noi 365 giorni 3 includerà lo stesso team creativo dietro il primo e il secondo film. Per cominciare, sarà intitolato I prossimi 365 giornicome anticipato.

Spoiler avanti per 365 giorni: questo giorno

“Sono estremamente onorato che le restanti due parti della mia trilogia di 365 giorni – Questo giorno e i prossimi 365 giorni saranno portate in vita sullo schermo da Netflix. Sono così entusiasta di mostrare ai fan dei miei romanzi di tutto il mondo questo nuovo sguardo sui personaggi e di continuare la storia di Laura e Massimo”, afferma Blanka Lipinska, autrice del 365 giorni trilogia di libri.

La fine di 365 giorni: questo giorno era sbalorditivo, con il destino di più di un personaggio rimasto nell’aria. Ecco tutto ciò che devi sapere sul terzo e ultimo film della serie.

Data di rilascio di 365 giorni 3

Il terzo e ultimo film della trilogia ha ora una data di uscita! Potrai guardare il film 19 agosto 2022.

Il secondo e il terzo film sono stati girati consecutivamente nel 2021. Nell’annuncio ufficiale, Netflix ha indicato che i film sarebbero usciti a livello globale nel 2022. Ora sembra che i fan abbiano la fortuna di avere entrambi i film a distanza di pochi mesi l’uno dall’altro piuttosto che dover aspettare un anno intero!

Cast di 365 giorni 3

Diversi membri del cast sono già stati confermati per il terzo film, inclusi i protagonisti Anna-Maria Sieklucka e Michele Morrone, che interpretano Laura e Massimo. La fine del secondo film ha lasciato in sospeso il destino di Laura (di nuovo), ma faccio fatica a credere che sarebbe morta. Ad ogni modo, in qualche modo tornerà sicuramente nel terzo film.

Nel filmato appena rilasciato (i primi quattro minuti di I prossimi 365 giorni) sembra che il destino di Laura possa essere stato confermato, puoi guardarlo tu stesso qui sotto.

Quanto a Morrone, sappiamo che tornerà come Massimo, ma potrebbe tornare anche come fratello gemello di Massimo, Adriano? Come mostrato nel filmato sopra, sembra che Adriano sia morto, probabilmente soccombendo alle ferite da arma da fuoco dopo che Massimo gli ha sparato alla fine di 365 giorni: questo giorno. Ma chissà, forse tornerà tramite flashback o come fantasma.

Tornerà anche Simone Susinna, che interpreta Nacho, rivale di Massimo. Anche Magdalena Lamparska e Otar Saralidze riprenderanno i loro ruoli di Olga, la migliore amica di Laura, e Domenico, il braccio destro di Massimo. Olga e Domenico si sono fidanzati durante il secondo film.

In sintesi, ecco l’elenco provvisorio del cast per il film:

Anna-Maria Sieklucka nel ruolo di Laura

Michele Morrone nel ruolo di Massimo

Simone Susinna nel ruolo di Nacho

Magdalena Lamparska nel ruolo di Olga

Otar Saralidze nel ruolo di Domenico

Sinossi della trama di 365 giorni 3

Per Digital Spy, Netflix ha rilasciato una logline per I prossimi 365 giorni che recita “La relazione di Laura e Massimo è in bilico mentre cercano di superare i problemi di fiducia e la gelosia mentre un tenace Nacho lavora per separarli”.

Sulla base di ciò che accade alla fine del secondo film, prevediamo che il terzo film vedrà Massimo e Laura cercare di rimettere insieme la loro relazione (se sopravvive, il che è quasi certo). Alla fine di 365 giorni: questo giorno, Adriano rivelò a Massimo che Laura era rimasta incinta e aveva perso il bambino. Sarà interessante vedere come Massimo affronterà quella rivelazione.

Dal momento che i film seguono per lo più i libri, possiamo anche guardare la sinossi del romanzo Prossimi 365 giorni per vedere cosa aspettarsi:

Come moglie di don Massimo Torricelli, uno dei boss mafiosi più pericolosi della Sicilia, la vita di Laura è sulle montagne russe. È spesso a rischio, potenziale bersaglio dei nemici senza scrupoli di Massimo che non si fermeranno davanti a nulla per distruggere l’uomo potente. E quando Laura viene gravemente ferita in un attacco, incinta e lotta per sopravvivere, Massimo deve affrontare la decisione più difficile della sua vita. Come sarà la sua vita senza Laura? Riuscirà a crescere il loro bambino da solo? Quale sarà il destino della sua famiglia e i 365 giorni di cui potrebbero concludersi?

Tutto nel riassunto corrisponde a ciò che sappiamo del secondo film tranne che per la trama della gravidanza. Ciò potrebbe significare che Laura rimane incinta di nuovo (forse con il bambino di Nacho, come nel libro) o i film taglieranno quella trama.

I fan hanno avuto una reazione polarizzante alla trama del terzo romanzo a causa di come distrugge la relazione tra Massimo e Laura. Se guardi alle reazioni di Goodreads, molti lettori hanno lasciato recensioni aspre.

Non ho letto i libri, ma secondo Oprah Daily, la trama include Massimo che manda a Laura il suo cane morto, Massimo che la rapisce di nuovo (dopo che è scappata con Nacho), Laura che diventa dipendente dall’alcol e Laura che ha persino bisogno di un trapianto di cuore dopo soffre di un aborto spontaneo.

Dovremo vedere se il team creativo sceglie di andare in una direzione diversa dal materiale originale per il terzo film. La trama del trapianto di cuore potrebbe effettivamente accadere, dal momento che, se ricordi, il primo film menziona che Laura ha una malattia cardiaca.

Gli anglofoni saranno in grado di leggere I prossimi 365 giorni a settembre 2022, è allora che dovrebbe essere rilasciata la versione tradotta.

C’è un trailer di 365 Days 3, un teaser o nuove foto?

Anche se Netflix ha rilasciato i primi quattro minuti di The Next 365 Days (come incorporato sopra), non abbiamo ancora il trailer ufficiale o il teaser del film. Aspettati di vedere un trailer completo nelle prossime due settimane, forse una o due settimane prima della premiere del 19 agosto.