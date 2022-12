Data di uscita dell’episodio 4 di Harry e Meghan e altro ancora

Di recente è arrivato su Netflix un nuovo documentario che esplora la vita e la relazione del principe Harry e Meghan Markle. La serie di documentari ha colpito il servizio di streaming con tre episodi. Naturalmente, gli spettatori sono ansiosi di sapere quando sarà disponibile l’episodio 4 di Harry e Meghan e quanti ne rimangono.

È interessante notare che i primi tre episodi della serie esplorano i primi anni della relazione della coppia. Concentrandosi sul retroscena di come sono diventati Harry e Meghan, il documentario descrive in dettaglio l’inizio della relazione, da quando si sono incontrati per la prima volta, fino al loro fidanzamento.

Alla fine, la coppia si sposa e la serie riflette sulla relazione d’amore che condividono e sulle difficoltà che hanno affrontato finora.