Data di uscita della stagione 4 di Ozark, parte 2, teorie, aspettative sulla trama e altro

L’ultima stagione di una serie può essere snervante per i creatori e i fan. Se hai investito il tuo tempo in una serie, ti aspetti che ripaghi il tuo investimento. e Ozark la stagione 4 parte 1 lo ha fatto per i fan. Ma ora i fan si chiedono quando Netflix annuncerà la data di uscita di Ozark stagione 4 parte 2.

Alcuni fan hanno fatto le loro previsioni per la prossima parte di Ozark, prima del rilascio della parte 1. Quindi, mettiamo alla prova le loro teorie e vediamo se sono vere dopo il rilascio della parte 1.

Disclaimer: Ci saranno spoiler più avanti mentre discutiamo della data di uscita di Ozark stagione 4 parte 2.

Ozark parte 2 teorie e aspettative della trama

La parte 1 della stagione 4 si è conclusa con la morte di Darlene e Wyatt, che ha fatto infuriare Ruth, che sarà in cerca di vendetta. Marty e Wendy hanno rimosso i loro nomi dalla lista dei risultati di Javier. Tutto grazie a Wendy, che ha ingannato Javier con l’aiuto di Omar Navarro, il leader del cartello, che è in prigione. Pertanto, le cose possono andare storte in qualsiasi momento nell’ultima parte, se Javier scopre la verità.

Una teoria su Reddit ha ottenuto molto supporto da altri utenti. L’utente ha commentato che solo un personaggio sopravvive all’intera saga. “Penso che finisca come è iniziata con tutti tranne una persona che muore. Penso che il sopravvissuto sia Giona”, leggi il commento. “Con il modo in cui Jonah si è interessato al processo di riciclaggio, ho potuto vedere che prefigurava il finale”, ha sostenuto un altro fan della serie.

La teoria per ora è sulla buona strada, ma la morte per tutti sembra estrema. Il coinvolgimento di Jonah è aumentato nella stagione 4 e la teoria dell’utente potrebbe rivelarsi vera. Tuttavia, è probabile che Jonah sostenga anche Ruth nella sua vendetta contro Javier, poiché si sono avvicinati nella parte 1. Ma se Ruth muore, Jonah potrebbe morire salvandola, oppure Javier potrebbe ucciderlo per rabbia.

Un altro utente di Reddit ha commentato, “Posso sicuramente vedere Marty morire e poi il resto della famiglia farla franca con un mucchio di soldi alla fine della serie.”

Javier può essere responsabile della morte di Marty se il trucco di Wendy non funziona. In una drastica svolta degli eventi, c’è anche la possibilità che Ruth uccida Marty per aver aiutato indirettamente Omar o Javier. Pertanto, i fan sperano nella prigionia di Javier, ma sarebbe troppo chiaro per i creatori.

Data di uscita della stagione 4 parte 2 di Ozark

Tutte le tue previsioni e teorie dovranno aspettare, poiché Netflix non ha annunciato la data di uscita. Sfortunatamente, i prossimi sette episodi di Ozark non sarà disponibile a breve.

Lo showrunner Chris Mundy ha spiegato la sua decisione di farne una stagione in due parti: “Quindi in realtà la decisione è sempre stata tra le quattro [seasons] o sono cinque”, e poi Netflix ha avuto l’idea di dire: “Ne faremo quattro, ma lo faremo lungo e lo divideremo in questo modo”, ed è stato perfetto”.

Dato che hai del tempo libero a disposizione, a cosa servono le tue previsioni Ozark stagione 4 parte 2? Fateci sapere nei commenti.

