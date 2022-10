Data di uscita della serie Netflix di Sonic Prime confermata per dicembre 2022

Devo andare veloce! L’iconico blu Sonic the Hedgehog arriverà su Netflix nel 2022, con l’uscita della prima stagione di Sonic Prime ora confermato per metà dicembre 2022. Ecco tutto ciò che sappiamo Sonic Prime su Netflix.

Sonic Prime è una serie animata Netflix Original in uscita scritta da Justin Peniston, Duncan Rouleau e Omar Spahi.

Wildbrain è lo studio principale dietro lo spettacolo, con lo studio di Vancouver di WildBrain principalmente dietro il progetto. Anche SEGA e Man Of Action Entertainment stanno lavorando alla serie.

Quando è il Sonic Prime Data Netflix?

Netflix ha confermato le voci e le precedenti segnalazioni Sonic Prime debutterà su Netflix a livello globale il 15 dicembre 2022.

Ha annunciato la data di uscita insieme a una serie di nuovi poster per la nuova serie, incluso quello qui sotto:

Questa data conferma i precedenti rapporti secondo cui la serie sarebbe stata rilasciata a dicembre.

Secondo più rapporti, la serie stava per uscire a dicembre 2022. Un rapporto del fansite di Sonic, The Tails Channel, suggerisce che i documenti indicano una data di uscita a metà dicembre 2022.

Il loro rapporto afferma:

“Due documenti ottenuti da Tails’ Channel all’inizio di settembre descrivevano un’imminente promozione da parte di SEGA per pubblicizzare Prime per una finestra di rilascio intorno alla metà di dicembre 2022”.

Qual è la trama Sonic Prime?

Il destino del multiverso è nelle mani guantate di Sonic the Hedgehog.

Il logline ufficiale per Sonic Prime è come segue:

“È il Sonic che conosci e ami fino a quando un’incredibile svolta spinge Sonic in una nuova avventura con un cast reinventato e Sonic come non l’hai mai visto prima, dove il destino del multiverso è nelle sue mani guantate. L’avventura di Sonic è più di una corsa per salvare l’universo dalle macchinazioni malvagie della sua nemesi di lunga data Dr. Eggman e del suo esercito di robot badnik, è una corsa per salvare i suoi amici, amici che dava per scontati.

WildBrain ha anche fornito una sinossi aggiornata:

“Sonic the Hedgehog va in overdrive quando un incontro con il dottor Eggman si traduce in un evento letterale che sconvolge l’universo. Nel disperato tentativo di ricostruire la sua realtà principale e salvare i suoi vecchi amici, Sonic corre attraverso lo Shatterverse, scoprendo mondi strani e arruolando nuovi amici in un’avventura epica di una vita!

Di chi sono i membri del cast Sonic Prime?

Assumere il ruolo del riccio blu dai capelli a punta è Deve Christian Mackche ha molti ruoli vocali nel suo curriculum come King Vangelis in LEGO: NinjagoEntra Angry Birds: follia estivae Wynton Styles in Bakugan: Battle Planet.

I restanti membri del cast sono stati rivelati, ma non è chiaro quali ruoli interpreteranno.

Brian Drummond ha precedentemente fornito la voce di Knuckles Sonic Undergroundquindi è probabile che l’attore torni per riprendere il ruolo.

Di seguito è riportato l’elenco del cast di Sonic Prime:

Membri del cast Sonic Deven Christian Mack Knuckles (TBA) Brian Drummond TBA Shannon Chan-Kent TBA Ashleigh Bell TBA Vincent Tong TBA Kazumi Evans TBA Ian Hanlin TBA Adam Nurada

Qual è il conteggio degli episodi?

È stato confermato che ci saranno un totale di 24 episodi. La durata di ogni episodio è di circa 30 minuti. È improbabile che Netflix rilasci tutti gli episodi contemporaneamente e li diffonda in più volumi, parti o stagioni.

Lo spettacolo ha una valutazione TV-Y7.

Alla fine, WildBrain ha annunciato che avrebbe rilasciato una selezione di Sonic Prime prodotti di merchandising all’inizio del 2023, collaborando con PMI come partner di prodotto.

Non vedi l’ora che arrivi il rilascio di Sonic Prime su Netflix? Fateci sapere nei commenti qui sotto!