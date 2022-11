Data di uscita della seconda stagione di Valhalla, cast, numero di episodi, teaser

Ci sarà un Vichinghi: Valhalla stagione 2 in arrivo su Netflix? Continua a leggere per scoprire di più!

È difficile immaginare che qualcuno si aspetti che la prima serie sceneggiata di The History Channel sia un enorme successo, ma è esattamente quello che è successo. Dopo sei stagioni di successo che hanno raccolto una solida base di fan, uno spin-off sotto forma di Vichinghi: Valhalla si è fatto strada sulle rive del popolare servizio di streaming, pronto a dar battaglia alla concorrenza.

Il dramma storico si svolge un secolo dopo gli eventi di Vichinghi, che ha visto i figli di Ragnarok salpare con l’esercito del Grande Vichingo per invadere l’Inghilterra per vendicare il padre verso la fine. La serie Netflix evidenzia la fine dell’era vichinga, segnata principalmente dalla battaglia di Stamford Bridge nel 1066.

Dalla sua uscita il 25 febbraio 2022, Vichinghi: Valhalla è stato visto per 80,56 milioni di ore nella sua prima settimana e ha ricevuto un punteggio impressionante su Rotten Tomatoes. Non c’è da meravigliarsi perché così tanti vogliano saperne di più sulla seconda stagione.

Vikings: Valhalla è basato su un libro?

Prima che venga rivelato il futuro dello spettacolo, chiariamo ogni confusione riguardo alle origini del programma. No, Vichinghi: Valhalla non si basa su nessun libro. Come affermato in precedenza, lo spettacolo è in realtà uno spin-off della serie di successo History Channel Vichinghi andato in onda dal 2013 fino al 2020.

Vikings: Valhalla stagione 2 in arrivo su Netflix?

Sì, Vichinghi: Valhalla la seconda stagione è in corso su Netflix. Quando è stato annunciato per la prima volta che la serie spin-off era diretta alla centrale elettrica in streaming, è stato rivelato che erano stati ordinati 24 episodi.

La notizia ha portato a una certa confusione come stagioni di Vichinghi erano noti per avere 20 voci. Ma sembra che Netflix abbia molta fiducia che questa serie possa andare lontano. La prima stagione ha pubblicato otto episodi, il che significa che ne sono rimasti 16, che inevitabilmente avranno altri otto di questi capitoli inventati Vichinghi: Valhalla stagione 2.

Poi, il 9 marzo 2022, è stato annunciato ufficialmente che Vichinghi: Valhalla avrà una seconda e una terza stagione. La serie ben realizzata ha avuto un impatto piuttosto rapido e sarà interessante vedere cosa succederà nella prossima uscita.

Quanti episodi comporranno Vikings: Valhalla stagione 2?

Come accennato in precedenza, lo streamer ha ordinato 24 voci del Vichinghi spin off. Otto di loro sono stati presentati in anteprima come parte della prima serie di episodi. Dei 16 rimasti, si presume che otto si rifaranno Vichinghi: Valhalla stagione 2.

Registi per la seconda stagione di Vichinghi: Valhalla includono il regista vincitore del BAFTA Niels Arden Oplev, che ha anche diretto il primo episodio della prima stagione. Al timone ci sono anche Hannah Quinn e Steve Saint Leger, con quest’ultimo che ha già diretto episodi di Vichinghi.

Le prime otto iterazioni sono andate molto bene e gli abbonati sembrano davvero apprezzare ciò che la serie ha da offrire. Non c’è dubbio che tutti gli episodi di Vichinghi: Valhalla la stagione 2 continuerà a intrattenere i fan allo stesso modo, se non meglio, del ben accolto debutto.

Vikings: Vallhalla stagione 2 sta girando?

La rivelazione che Vichinghi: Valhalla non sta solo ottenendo una seconda iterazione, ma anche una terza stagione è a dir poco sorprendente. Ma per quanto riguarda le riprese, le notizie sono ancora migliori.

Secondo Cosa c’è su Netflix, Caroline Simonnet ha pubblicato che le riprese della seconda stagione erano terminate il 2 novembre 2021. Diverse immagini sono state pubblicate durante la produzione della seconda uscita della serie Netflix. Visit Wicklow ha pubblicato un ottimo scatto.

Vikings: data di uscita della seconda stagione di Valhalla

Il 21 novembre, Netflix ha annunciato che l’attesissima seconda stagione di Vichinghi: Valhalla uscirà giovedì 12 gennaio 2023.

Prima dell’annuncio, avevamo previsto che la seconda puntata di Vichinghi: Valhalla potrebbe benissimo arrivare ad un certo punto all’inizio del 2023. E, più specificamente, intorno al calendario dell’uscita della sua stagione di debutto.

Durante l’evento per i fan di TUDUM sabato 23 settembre, Netflix ha rivelato che la nuova stagione sarebbe stata rilasciata nel 2023. Anche se lo streamer non ha condiviso una data di uscita esatta al momento, ora sappiamo che inizieremo l’anno con una nuova stagione.

Il teaser della seconda stagione di Vikings: Valhalla

L’evento per i fan di TUDUM del 24 settembre ha anche svelato un primo sguardo all’attesissima seconda stagione. I fan adoreranno rivedere i loro personaggi preferiti in azione e sembra che ci sarà molta azione da aspettarsi nel 2023. Guarda il primo teaser della stagione 2 nel video qui sotto!

Spoiler dalla prima stagione di Vichinghi: Valhalla avanti!

Chi sarà nel cast di Vikings: Valhalla stagione 2?

I fan concorderanno sul fatto che i giocatori che danno vita ai personaggi stanno facendo un lavoro eccezionale, portando molti a riflettere su chi tornerà nel mix per Vichinghi: Valhalla stagione 2. Finora non esiste un elenco ufficiale per il prossimo capitolo e le persone possono probabilmente aspettarsi che maggiori informazioni su questo argomento vengano pubblicate più vicino alla data di uscita.

Ecco alcuni dei membri del cast che i fan possono sicuramente aspettarsi Vichinghi: Valhalla stagione 2:

Sam Corlett nel ruolo di Leif Eriksson

Frida Gustavsson nel ruolo di Freydis Eriksdotter

Leo Suter nel ruolo di Harald Sigurdsson

Bradley Freegard nel ruolo di Re Canuto

Jóhannes Haukur Jóhannesson nel ruolo di Olaf Haraldsson

Laura Berlin nel ruolo di Emma di Normandia

David Oakes come conte di Godwin

Pollyanna McIntosh nel ruolo della regina Ælfgifu

Soren Pilmark nel ruolo di Sweyn Forkbeard

L’attore che interpreta Jarl Kare, Asbjorn Krogh Nissen e Louis Davison, che ha interpretato King Edmund, probabilmente non tornerà, dato il loro destino nella prima stagione. Anche Jarl of Kattegat di Caroline Henderson non è sopravvissuto alla prima serie della serie Netflix. Tuttavia, l’attrice ha ipotizzato che il suo personaggio potesse tornare come fantasma o qualcosa del genere in un’intervista con Metro.

Netflix ha anche annunciato una manciata di nuovi personaggi per la seconda stagione:

Bradley James nel ruolo di Harekr

Hayat Kamille nel ruolo di Mariam

Marcin Dorocinski nel ruolo di Re Yaroslav il Saggio

Sofia Lebedeva nel ruolo di Elena

Cosa accadrà in Vikings: Valhalla stagione 2?

Tutti coloro che hanno apprezzato la prima serie di episodi sono sicuramente estremamente ansiosi di sapere cosa accadrà Vichinghi: Valhalla stagione 2.

È facile ipotizzare cosa potrebbe accadere, come Leif che entra in piena modalità Erik the Red nella prossima uscita, offrendo ai fan un’azione più esaltante in Vichinghi: Valhalla stagione 2. Un altro filo conduttore della storia che le persone vorranno vedere recitare è come Harald sopporterà andare avanti dopo essere sopravvissuto a malapena alla prima serie di episodi.

Inoltre, Freydis deve fare i conti con l’essere colui che salverà il popolo vichingo, un pesante fardello che sarà intrigante vedere recitare la prossima volta. E poi ci sono i tentativi di Emma e Godwin in Inghilterra di scoraggiare qualsiasi tipo di vendetta da Ælfgifu, pur rimanendo vigili sulla minacciosa regione di Mercia, tra le altre cose, che probabilmente sarà anche il momento clou della seconda stagione.

Continua a seguire Netflix Life per rimanere aggiornato su tutto ciò che riguarda Vichinghi: Valhalla stagione 2 e altro man mano che escono!