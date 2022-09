Data di uscita della seconda stagione di Alice in Borderland, cast, teaser, prime foto e altro ancora

Abbiamo delle ottime notizie di cui condividere Alice nella terra di confine stagione 2 su Netflix. Se ti è piaciuta la prima stagione, sarai entusiasta di saperlo il thriller avvincente si rinnova!

E abbiamo ancora più buone notizie da condividere sul Alice nella terra di confine data di uscita della stagione 2.

Alice nella terra di confine è uno degli originali Netflix giapponesi più popolari finora e uno dei migliori programmi Netflix fino ad oggi. A causa delle somiglianze con gioco del calamaro, i fan di tutto il mondo stanno trovando e guardando Alice nella terra di confine e chiedendosi quando uscirà la nuova stagione.

Abbiamo condiviso ciò che sappiamo sul Alice nella terra di confine data di uscita della stagione 2 e altro di seguito.

Data di uscita della seconda stagione di Alice in Borderland

Nel novembre 2021, Netflix lo ha confermato Alice e Borderland la stagione 2 uscirà a dicembre 2022! Lo streamer si è preso il tempo durante un evento virtuale del Japan Festival per condividere notizie su alcuni dei loro spettacoli, confermando che il thriller tornerà alla fine del 2022.

Abbiamo altre grandi notizie da condividere. Durante il TUDUM di Netflix, lo streamer ha annunciato la data di uscita ufficiale. La seconda stagione arriverà su Netflix il 22 dicembre!

Sebbene una data di uscita del dicembre 2022 sia deludente per i fan che sperano di poter vedere prima la nuova stagione, è in linea con l’uscita della prima stagione, che ha debuttato su Netflix il 10 dicembre 2020.

Video di annuncio della seconda stagione di Alice in Borderland

Guarda il video completo del Festival giapponese virtuale di Netflix di seguito, dove puoi trovare il Alice nella terra di confine annuncio della data di uscita della seconda stagione e altro ancora. Se vuoi saltare avanti, vai al timestamp 8:24 per la sezione dello spettacolo.

Teaser della seconda stagione di Alice in Borderland

Il 24 settembre, Netflix ha rilasciato il primo teaser per la prossima seconda stagione.

Il cast della seconda stagione di Alice in Borderland

Anche se non tutti possono tornare dalla prima stagione di Alice nella terra di confine, sembra che Kento Yamazaki, Tao Tsuchiya, Nijiro Murakami, Aya Asahina e Riisa Naka torneranno e i fan dovrebbero essere ansiosi di vedere cosa ha in serbo lo spettacolo per i loro personaggi che vanno avanti. Ayaka Miyoshi, Dori Sakurada e Sho Aoyagi si sono uniti al cast per la seconda stagione.

Per quanto riguarda la sinossi ufficiale, Netflix non ha condiviso cosa Alice nella terra di confine la stagione 2 riguarderà, ma sicuramente riprenderà da dove si è conclusa la prima stagione. Il manga è composto da 18 volumi e 87 capitoli, il che indica che ci sono ancora molte storie da raccontare.

Prime foto di Alice in Borderland stagione 2

Alla Netflix Geeked Week 2022, sono state pubblicate tre foto di produzione della prossima stagione!

Restate sintonizzati per ulteriori notizie in merito Alice nella terra di confine stagione 2!

Lo staff di FanSided Entertainment ha contribuito a questo post.