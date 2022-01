Data di uscita della seconda parte della stagione 4 di “Attack on Titan” su Netflix: dove trasmettere in streaming in questo momento?

La serie ricca di azione, Attacco a Titano, è diventata una delle serie anime più apprezzate di tutti i tempi. Dai fan club al cosplay, la mania non finisce mai! La trama principale è incentrata su un giovane Eren Jaeger (Yuki Kaji), che combatte con i mostri umanoidi Titani, che stanno distruggendo l’umanità in tutte le sue forme. Quindi, ha promesso di salvare la Terra dall’umanoide dopo che la sua città natale è stata demolita e hanno ucciso sua madre. Con oltre quattro stagioni, l’anime rilascerà la parte 2 dell’ultimo arco narrativo.

Scopriamo maggiori dettagli sull’Attacco dei Titani Stagione 4 Parte 2.

Data e ora di uscita di Attack on Titan Stagione 4 Parte 2

The Attack on Titan Stagione 4 parte 1 consiste di 16 episodi in totale. La parte 1 dello spettacolo è stata rilasciata nel lontano dicembre 2020.

Nell’ultimo episodio della stagione precedente, i fan hanno potuto assistere all’interazione tra Eren, Gabi e Pieck. Dopo una breve conversazione tra loro, Gabi è sbalordito nel sapere che Pieck si è schierato dalla parte di Eren. Dall’altra parte, Yelena rivela il piano di eutanasia di Zeke a tutta la squadra. La scena passa a Pieck che porta Eren sul tetto. “Mostrami, dov’è il nemico?” chiede Eren. Al che, Pieck si gira e lo indica. Con sorpresa di Eren, Jaw Titan lo attacca e quasi lo inghiotte prima che potesse trasformarsi in Attack Titan. Con un tale cliffhanger, i fan stanno pazientemente aspettando da molto tempo che quando e dove potranno trovare Attack On Titan Stagione 4 Parte 2.

Il primo episodio intitolato “Il giudizio” è uscito di recente 9 gennaio 2022 alle 15:45 EST/12:45 PST. Quindi, a tutti i fan là fuori, andate a guardare il primo episodio prima che ne pubblichino un altro.

Tuttavia, scopriamo ora se possiamo vedere l’attesissima serie shonen su Netflix o no?

Attack on Titan stagione 4 parte 2 è in streaming su Netflix?

Sembra che ci siano alcune sfortunate notizie per tutti gli abbonati Netflix. Attack on Titan Stagione 4 parte 2 non verrà lanciato su Netflix nel 2022. La piattaforma non ha rilasciato alcuna informazione sulla puntata del 2022 nel prossimo futuro. Netflix ha solo la prima stagione della serie ed è passato un po’ di tempo da quando il gigante dello streaming ha mandato in onda altre stagioni.

Ma, vista la popolarità dello show, possiamo sperare nel prossimo futuro.

Dove trasmettere in streaming Attack on Titan stagione 4 parte 2

Solo Funimation e Crunchyroll possono aiutarci con lo spettacolo anime Attack on Titan Stagione 4 parte 2. Questi siti di streaming anime andranno in onda ogni singolo episodio della stagione finale. Tutti i nuovi episodi andranno in onda ogni domenica. Con i nuovi episodi in arrivo, questi siti hanno anche le stagioni prequel con tutti e otto gli OVA speciali della serie.

Attack on Titan stagione 4, parte 2: quando escono i nuovi episodi su Crunchyroll e Funimation? https://t.co/ztb943arjq — MSN (@MSN) 9 gennaio 2022

Il post “Attack on Titan” Stagione 4 Parte 2 Data di uscita su Netflix – Dove guardare in streaming in questo momento? è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.