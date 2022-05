Data di uscita del DVD della quinta stagione di Lucifer, caratteristiche bonus, prezzo e recensione

Non tutte le serie Netflix arrivano in DVD, ma Lucifero non è mai stata la tua normale serie Netflix! Sebbene la maggior parte degli originali Netflix non ottenga mai una versione fisica e rimanga sempre disponibile per lo streaming solo tramite Netflix, Lucifero è stata una rara eccezione.

Le sue prime tre stagioni sono arrivate sugli scaffali mesi dopo che le loro stagioni erano terminate su FOX e c’era il timore che sarebbe stata la fine della serie di DVD. Fortunatamente, Netflix e Warner Bros. Home Entertainment hanno scelto di continuare a portare ai fan nuove stagioni su DVD e Blu-ray con la stagione 4 in uscita a maggio 2020, circa un anno dopo la sua uscita su Netflix.

Ora, i fan possono aggiungere ancora una volta alla loro collezione mentre la stagione 5 sta finalmente arrivando su DVD e Blu-ray, dando a Lucifans la possibilità di aggiungere la quinta stagione alle loro raccolte di home entertainment!

Grazie al team di Warner Bros. Home Entertainment, abbiamo ricevuto una copia di recensione di Il Lucifero il DVD della quinta stagione ci offre la possibilità di dare uno sguardo approfondito al set di 4 dischi!

Quando puoi acquistare il DVD della quinta stagione di Lucifer?

Il Lucifero Il set di DVD e Blu-ray della quinta stagione arriverà nei negozi e tramite rivenditori online selezionati martedì 31 maggio 2022.

Sinossi del DVD della quinta stagione di Lucifer

Ti chiedi cosa aspettarti dal DVD della quinta stagione di Lucifer? Di seguito ricapitoliamo la stagione tramite la sinossi ufficiale della stagione 5 tramite Warner Bros. Home Entertainment:

Nella quinta stagione, la posta in gioco è più alta che mai. I segreti verranno rivelati, Lucifero fa un ritorno tumultuoso dall’inferno, Chloe ripensa al romanticismo, Ella trova finalmente un bravo ragazzo e Amenadiel si adatta all’intera faccenda della paternità. Nella prima metà della stagione, il fratello gemello di Lucifero, Michael, prende segretamente il posto del diavolo sulla terra mentre è tornato all’inferno. Alla fine, Lucifero deve affrontare il pasticcio che suo fratello ha combinato con la sua vita. Alla fine affronterà anche i suoi sentimenti per Chloe e risponderà a una domanda che i fan si sono posti sin dall’inizio: “lo faranno o no?” Poi, nella seconda metà della stagione, Dio fa la sua grande apparizione. Tranne che Lucifero non ha mai pregato per questo, e già non vede l’ora di rispedire il caro vecchio papà da dove è venuto. Sfortunatamente per Lucifero, Dio non sta andando da nessuna parte e vuole entrare in ogni aspetto della vita di Lucifero. Ma i nostri eroi scopriranno presto che Dio è qui per qualcosa di più di un semplice legame familiare!

Caratteristiche bonus del DVD della quinta stagione di Lucifer

Sorprendentemente, il Lucifero il DVD della quinta stagione non contiene troppe funzioni bonus. Mentre passato Lucifero i cofanetti hanno caratterizzato featurette speciali e persino pannelli di fumetti, le uniche caratteristiche bonus del DVD della quinta stagione sono scene eliminate dalla stagione e una bobina di gag.

Vale la pena acquistare il DVD della quinta stagione di Lucifer?

Iniziamo osservando le caratteristiche bonus del set, poiché queste sono spesso la scelta decisiva per alcuni fan.

Se stai cercando contenuti aggiuntivi, Lucifero: la quinta stagione completa arriva quasi alla pari con ciò che contiene la versione del set della stagione media al giorno d’oggi. Hai una sfilza di scene cancellate e una bobina di gag, ma sfortunatamente questo è tutto.

Considerando che la serie è finita, ci sarebbero piaciuti alcuni nuovi contenuti freschi come alcune funzionalità bonus che riflettono sulla stagione e sulla creazione dell’episodio musicale. Sicuramente, c’era una sorta di filmato inedito che avrebbero potuto intrufolare per i fan a cui mancava la serie e il suo cast incredibile. Ma hey, sta diventando sempre più normale che i set di DVD e Blu-ray abbiano solo le ossa nude in questi giorni.

Togliendo il contenuto bonus dal tavolo, ti resta ancora un’incredibile versione grazie alla meravigliosa quinta stagione dello show. La stagione 5 ha avuto alcuni dei migliori episodi dello show ed è stata una stagione così straordinaria piena di diversi colpi di scena scioccanti e nuove incredibili trame. È stata anche la più grande stagione dello show dai suoi anni Netflix, il che è motivo di festa e vale la pena acquistarlo.

Anche se la stagione potrebbe essere stata divisa in due parti, troverai tutti i 16 episodi sul rilascio di DVD e Blu-ray, il che è sicuramente bello.

È difficile per me non essere di parte solo per quanto amo questo spettacolo, ma lo chiamerei sicuramente Lucifero: la quinta stagione completa è un altro must-have per i fan ed è un titolo che aggiusto fortemente aggiungendo alla tua collezione!