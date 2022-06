Data di uscita confermata da Netflix nel nuovo epico trailer teaser

L’evento Geeked Week di Netflix ha appena confermato la data di uscita internazionale di The Sandman insieme a un nuovo epico trailer teaser.

Il primo giorno della stravaganza della Geeked Week di Netflix ha visto protagonisti artisti del calibro di The Umbrella Academy, Locke and Key, Sweet Tooth, Wednesday Adams, Manifest, All Of Us Are Dead e Vikings: Valhalla tra molti, molti altri.

Tuttavia, nessuna serie ha tenuto gli spettatori in uno stato da sogno ad occhi aperti più di The Sandman, l’attesissimo adattamento live-action della serie classica di Neil Gaiman.

Per fortuna, il gigante dello streaming ha fornito i beni che stavamo tutti aspettando; un nuovissimo teaser trailer e la conferma ufficiale della data di uscita globale di The Sandman.

Le cose buone arrivano a coloro che aspettano e Netflix ci ha sicuramente fatto aspettare The Sandman il primo giorno del loro evento di rivelazione della settimana Geeked con la serie che è una delle ultime caratteristiche del livestream.

Tuttavia, quell’attesa ne è valsa sicuramente la pena, con non solo un nuovo epico trailer teaser per lo spettacolo, ma anche la conferma che The Sandman uscirà tramite la piattaforma di streaming Netflix il 5 agosto.

“C’è un altro mondo che aspetta tutti noi quando chiudiamo gli occhi e dormiamo: un luogo chiamato Dreaming, dove The Sandman, Master of Dreams (Tom Sturridge), dà forma a tutte le nostre paure e fantasie più profonde. Ma quando Dream viene inaspettatamente catturato e tenuto prigioniero per un secolo, la sua assenza dà il via a una serie di eventi che cambieranno per sempre sia il mondo dei sogni che quello della veglia. Per ristabilire l’ordine, Dream deve viaggiare attraverso mondi e linee temporali differenti per riparare gli errori che ha commesso durante la sua vasta esistenza, rivisitando vecchi amici e nemici e incontrando nuove entità, sia cosmiche che umane, lungo la strada. – Didascalia in anteprima, tramite Netflix YouTube.

Secondo la Writers Guild of America West, la prima stagione di The Sandman conterrà 12 episodi, con la sceneggiatura del seguente staff di produzione:

Neil Gaiman, David S. Goyer e Allan Heinberg (episodio 1)

Allan Heinbergrg (episodio 2)

Jim Campolongorg (episodio 3)

Austin Guzmanrg (episodio 4)

Ameni Rozsarg (episodio 5)

Lauren Bellorg (episodio 6)

Heather Bellsonrg (episodio 7)

Alexander Newman-Wiserg (episodio 8)

Vanessa James Bentonrg (episodio 9)

Jay Franklinrg (episodio 10)

Catherine Smyth-McMullen (episodi 11-12)

The Sandman di Netflix ha un cast davvero eccezionale

The Sandman è un imminente dramma fantasy americano basato sull’iconica serie di fumetti di Neil Gaiman (1989-1996) della DC Comics.

Protagonista in The Sandman come Dream (noto anche come Morpheus), il personaggio del titolo sarà Tom Sturridge. L’attore inglese di 36 anni ha fatto il suo debutto professionale nella miniserie I viaggi di Gulliver del 1996 prima del suo ruolo da protagonista nello spettacolo teatrale Punk Rock; un ruolo che gli è valso il “Most Promising Newcomer” ai Critics’ Circle Theatre Awards di quell’anno.

Le esibizioni più famose di Sturridge prima di The Sandman sono state in The Boat That Rocked (2009), Waiting For Forever (2010), On the Road (2012) e Far from the Madding Crowd (2015). Tuttavia, ha anche recitato in artisti del calibro di Vanity Fair (2004), Being Julia (2004), Effie Gray (2013) e Velvet Buzzsaw (2019). Sturridge interpreta anche uno dei ruoli principali nella nuova serie della HBO Irma Vep, che in realtà è stata presentata in anteprima oggi, 6 giugno.

È interessante notare che Sturridge ha frequentato la Harrodian School nel sud-ovest di Londra, dove si sono diplomati anche artisti del calibro di Robert Pattinson, Will Poulter e George MacKay.

Foto di Frazer Harrison/Getty Images

I ruoli secondari saranno interpretati dai seguenti membri del cast:

Gwendoline Christie come Lucifero: Il sovrano dell’inferno

Vivienne Acheampong nel ruolo di Lucienne: La bibliotecaria del sogno

Charles Dance come Roderick Burgess: un occultista

Boyd Holbrook nel ruolo di The Corinthian: un incubo sfuggito al sogno

Asim Chaudhry nel ruolo di Abel: un residente del Dreaming

Sanjeev Bhaskar nel ruolo di Cain: un residente del Dreaming e fratello di Abele

Kirby Howell-Baptiste nel ruolo della morte: la sorella più gentile e saggia di Dream

Mason Alexander Park nel ruolo di Desire: il fratello androgino di Dream

Donna Preston nel ruolo di Despair: la sorella di Dream, gemella di Desire

Jenna Coleman nel ruolo di Johanna Constantine: una detective dell’occulto e antenata di John Constantine

Kyo Ra nei panni di Rose Walker: una giovane donna alla ricerca del fratello perduto

Stephen Fry nel ruolo di Gilbert: l’affascinante guardia del corpo di Walker

Joely Richardson nel ruolo di Ethel Cripps: l’amante di Burgess e la madre di John Dee

David Thewlis nel ruolo di John Dee / Doctor Destiny: il figlio pazzo di Cripps

Razane Jammal nel ruolo di Lyta Hall: l’amica di Walker

Sandra James-Young nel ruolo di Unity Kinkaid: la benefattore di Walker

Patton Oswalt nel ruolo della voce di Matthew the Raven: l’emissario di Dream

