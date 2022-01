Data di uscita, cast, sinossi, trailer e altro di Perfect Chaos

Si chiama Neymar da Silva Santos Junior ed è uno degli atleti più prolifici dei nostri giorni. Potresti conoscerlo principalmente per il suo atteggiamento affascinante, la grande personalità, il sorriso straordinario e, naturalmente, le sue abilità calcistiche ridicolmente sorprendenti, ma quanto sai davvero di questo fenomeno globale?

Una docuserie sulla vita di uno dei migliori giocatori di calcio del mondo sta arrivando su Netflix, e se sei un fan di Neymar o semplicemente vuoi saperne di più su di lui, la serie Neymar: Il caos perfetto è uno che non vorrai perderti.

Di seguito condividiamo tutto ciò che devi sapere sulla prossima serie.

Neymar: La data di uscita di Perfect Chaos

Salva la data e l’ora perché Neymar: Il caos perfetto arriverà sui tuoi schermi martedì 25 gennaio 2022 alle 3:01 EST/00:01 PST solo su Netflix.

Neymar: Il cast di Perfect Chaos

Non solo vedrai Neymar in questa docuserie del 2022, ma vedrai anche molte altre persone importanti della sua vita come suo padre Neymar Santos Sr., sua madre Nadine Santos, sua sorella Rafaella Beckran e la sua figlio Davi Lucca.

Inoltre, alcuni dei suoi amici più cari, compagni di squadra e compagni di football come David Beckham appariranno in questa nuova versione.

Neymar: La sinossi del caos perfetto

Dai suoi umili inizi alla sua ascesa notturna alla fama, Neymar: Il caos perfetto servirà come uno sguardo approfondito alla vita di Neymar, mettendo in evidenza i bei momenti della sua carriera e alcuni dei brutti.

Guarda la sinossi ufficiale tramite Netflix Media Center di seguito:

Uno degli atleti più famosi e più pagati della storia, come non l’hai mai visto prima. NEYMAR è un eroe in campo e una figura controversa. Questa docuserie in tre parti, diretta da David Charles Rodrigues, conosce da vicino la star del calcio Neymar da Silva Santos Júnior, ripercorre la sua ascesa alla fama al Santos, i suoi giorni di gloria all’FC Barcelona e le montagne russe con la nazionale brasiliana e con il Paris Saint-Germain. Il tutto sollevando il velo dietro la macchina del marketing di Neymar, guidata con una stretta presa da suo padre. Questa serie costellata di stelle presenta interviste con Beckham, Messi, Mbappé e molte altre leggende, mentre pesano sul posto di Neymar nella storia dello sport.

Neymar: Il trailer del caos perfetto

Preparati a vedere Neymar in un modo che probabilmente non hai mai visto prima. Guarda il trailer ufficiale di Neymar: Il caos perfetto nel video qui sotto.

Non dimenticare di catturare Neymar: Il caos perfetto in streaming martedì 25 gennaio solo su Netflix!