Data di uscita, cast, sinossi, trailer e altro di Murderville

L’ultima commedia di Netflix Murderville uscirà a febbraio ed è una classica serie di gialli con una svolta.

Basato sulla serie BBC3 vincitrice del BAFTA Omicidio a Successville, Murderville sarà composto da sei episodi con Krister Johnson (Estate americana calda e bagnata) come showrunner. Electric Ave. dell’attore Will Arnett, con sede in Sony, ha acquisito i diritti della serie BBC3 e poi ha creato la sua versione, che Netflix ha raccolto.

Ha lavorato con lo streamer in passato con BoJack Horseman, sfaldato, e la rinascita di Sviluppo arrestato. Arnett interpreterà il ruolo del detective della omicidi Terry Seattle nella nuova serie e fungerà da produttore esecutivo con Marc Forman, Jonathan Stern, Peter Principato e Brian Steinberg.

Data di uscita di Murderville

La nuova commedia uscirà su Netflix giovedì 3 febbraio alle 00:01 PT e alle 3:01 ET. Se questo orario non si adatta al tuo programma, assicurati di aggiungerlo alla tua coda, in modo da non perderlo.

Cast di Murderville

Insieme ad Arnett, altri membri del cast includono Conan O’Brien, Annie Murphy, Ken Jeong, Kumail Nanjiani, Marshawn Lynch, Sharon Stone e altri.

Altri ruoli regolari includono Haneefah Wood come capo Rhonda Jenkins-Seattle, Lilan Bowden come medico legale Amber Kang e Phillip Smithey come Det. Darren “Daz” Phillips.

Sinossi di Murderville

Le celebrità si uniranno al Terry Seattle di Arnett mentre cerca di risolvere casi di omicidio Murderville. Il colpo di scena, la celebrità deve improvvisare il proprio ruolo poiché non riceve alcuna sceneggiatura per l’episodio. I ruoli di Arnett e dell’altro personaggio regolare sono sceneggiati, creando una serie esilarante che non indovinerai mai cosa accadrà dopo.

Trailer di Murderville

Netflix ha appena annunciato questa serie e non c’è ancora un trailer per la serie. State tranquilli, lo condivideremo non appena sarà disponibile.

Sei entusiasta della nuova commedia di Will Arnett Murderville che uscirà su Netflix il 3 febbraio?