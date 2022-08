Data di uscita, cast, sinossi, trailer e altro di Devil in Ohio

Temperance Brennan torna ufficialmente in televisione a settembre, Ossa fan! Beh, non interpreterà Bones, ovviamente, ma Emily Deschanel è la protagonista della serie Netflix Diavolo nell’Ohioun thriller cult con il tempismo perfetto per farti entrare nell’atmosfera per la prossima stagione spettrale!

Lo spettacolo in uscita è basato sul romanzo omonimo (che a sua volta è ispirato a una storia vera) di Daria Polatin e Polatin è fortemente coinvolto nello spettacolo come showrunner e scrittore, il che significa che i fan del libro dovrebbero aspettarsi un adattamento fedele.

Cosa ci fa il “diavolo” in Ohio, potresti chiedere? Beh, in realtà sembra che una setta sia responsabile di averlo attirato lì. Deschanel interpreta la psichiatra dell’ospedale, la dottoressa Suzanne Mathis, che si assume la responsabilità di cercare una giovane evasa dal culto di nome Mae (Madeleine Arthur).

Data di uscita di Devil in Ohio

Tutti gli otto episodi della serie limitata saranno presentati in anteprima in seguito Venerdì 2 settembre 2022 su Netflix.

Trailer del diavolo in Ohio

Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale della serie all’inizio di questa settimana e ci dà una buona idea di quanto sarà inquietante questo nuovo spettacolo!

Il cast di Devil in Ohio

L’attrazione principale di questo cast è Emily Deschanel. È passato un po’ dall’ultima volta che l’abbiamo vista in un ruolo televisivo da protagonista Ossa avvolto. Ha avuto un arco narrativo fantastico Il regno degli animalima non vedo l’ora di vederla prendere il comando in Netflix Diavolo nell’Ohio.

Oltre a Deschanel, il cast include anche A tutti i ragazzi l’attrice Madeleine Arthur, GenitorialitàSam Jaeger e Xaria Dotson, che potresti riconoscere dalla serie Facebook Watch La betulla.

Ecco la lista completa del cast:

Emily Deschanel nel ruolo di Suzanne Mathis

Madeleine Arthur come Mae

Xaria Dotson nel ruolo di Jules

Alisha Newton nel ruolo di Helen

Sam Jaeger nel ruolo di Peter

Naomi Tan nel ruolo di Dani

Gerardo Celasco nel ruolo del detective Lopez

Jason Sakaki come Isacco

Evan Ellison nel ruolo di Sebastian

Samantha Ferris nel ruolo di Rhoda

Keenan Tracey nel ruolo di Noè

Tahmoh Penikett nel ruolo di Malachai

Sinossi di Devil in Ohio

Abbiamo brevemente toccato la sinossi dello spettacolo sopra, ma ecco il logline ufficiale rilasciato da Netflix.

Quando la psichiatra dell’ospedale, la dottoressa Suzanne Mathis, dà rifugio a una misteriosa evasa da una setta, il suo mondo viene sconvolto dall’arrivo della strana ragazza che minaccia di fare a pezzi la sua stessa famiglia.

Non vedi l’ora di guardare Diavolo nell’Ohio questo settembre? Assicurati di aggiungere lo spettacolo alla tua watchlist di Netflix.