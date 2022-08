Data di uscita, cast, sinossi, trailer e altro di Bee e PuppyCat

Quasi 10 anni dopo il suo rilascio originale, un riavvio/spin-off di Bee e PuppyCat arriverà su Netflix, entro la fine dell’anno! Creato da Tempo di avventura Natasha Allegri, e prodotto da Frederator Studios, lo spettacolo segue le disavventure di una giovane disoccupata di nome Bee e della sua creatura pelosa aliena PuppyCat.

Ecco tutto quello che c’è da sapere sulla prossima uscita!

Sinossi di Bee e PuppyCat: di cosa parla lo spettacolo?

Dal momento che Netflix sta riavviando la popolare serie, ha fornito ai suoi spettatori un breve logline sull’animazione. Si legge:

“Su un’affascinante isola magica, l’impulsiva Bee e il suo amico peloso affrontano ogni tipo di avventura mentre lavorano per un’agenzia intergalattica.”

Se non sei a conoscenza della serie in precedenza, potresti non sapere quale sia la premessa dello spettacolo, quindi permettici di aggiornarti. Il Bee e PuppyCat la serie ruota attorno alle disavventure di Bee (doppiata da Allyn Rachel), una donna disoccupata poco più che ventenne, che incontra una misteriosa creatura aliena che può solo descrivere come un “gatto cucciolo”, da cui il nome!

Puppy Cat si rivela essere un principe interstellare che porta Bee via per alcune missioni e avventure intergalattiche su diversi pianeti, hanno il compito di completare piccoli lavori sciocchi attraverso un’agenzia interdimensionale.

Quando arriveranno Bee e PuppyCat su Netflix? Aggiornamento della data di rilascio

Lo ha annunciato Netflix Bee e PuppyCat arriverà sul sito di streaming il 6 settembre 2022!

Cast di Bee e PuppyCat: chi c’è nello show animato di Netflix?

Mentre il cast di Netflix Bee e PuppyCat la serie deve ancora essere completamente rivelata su IMDb. La doppiatrice originale di Bee, Allyn Rachel, riprenderà il suo ruolo. Tieni d’occhio questo spazio per un aggiornamento sul resto del cast a breve.

C’è un trailer di Bee e PuppyCat?

Sì! Se vuoi scoprire il tono di uno spettacolo, guardare il trailer dell’imminente uscita è un ottimo modo per farlo! Guarda il trailer dello spettacolo animato qui sotto!

Guida ai genitori di Bee e PuppyCat: chi è il pubblico di destinazione?

La serie animata ha un certificato di età di PG-13. Secondo Common Sense Media, lo spettacolo è rivolto a “adolescenti e ragazze in particolare”.