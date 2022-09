Data di uscita, cast, sinossi, teaser e altro di Slumberland

Sonno interpretato da Jason Momoa dovrebbe arrivare su Netflix quest’anno e abbiamo creato una guida con tutti i dettagli importanti sul film originale che siamo così entusiasti di condividere con voi.

Sonno è diretto da Francis Lawrence da una sceneggiatura co-scritta da David Guion e Michael Handelman. È basato sulla serie di fumetti denominata Il piccolo Nemo a Slumberland di Winsor McCay. Chernin Entertainment ha prodotto il film.

Potresti conoscere Lawrence dal suo lavoro di regista Sono leggenda e alcuni di Il gioco della Fame film. Guion e Handelman hanno già lavorato insieme Notte al Museo: La tomba segreta. Questa è la seconda volta che Lawrence e Momoa lavorano insieme. Hanno collaborato per la prima volta alla serie originale Apple+ Vedere.

Data di uscita di Slumberland

Il 24 agosto 2022, Netflix ha annunciato il Sonno con Jason Momoa uscirà Venerdì 18 novembre. L’uscita del film arriva solo una settimana prima delle vacanze del Ringraziamento e sarà sicuramente un grande successo con le famiglie durante le celebrazioni delle vacanze.

Le riprese principali del film sono terminate a maggio 2021 e il film è stato in post-produzione per circa 11 mesi a partire dal 20 aprile 2022. Poiché si tratta di un film fantasy, non sorprende che il film abbia impiegato molto tempo in post-produzione. . Ci sono molti CGI e altri effetti speciali che richiedono una seria modifica prima che sia pronto per la visualizzazione.

Speravamo in un’uscita estiva, ma Netflix che tiene il film fino all’autunno vicino alle festività natalizie ha molto senso per il film per famiglie.

Cast di Slumberland

Jason Momoa guida il cast nei panni di Flip, un mezzo uomo e un mezzo mostro e Marlow Barkley interpreta Nemo, una ragazza di 11 anni alla ricerca del suo defunto padre.

Ecco l’elenco completo del cast principale tramite Netflix di seguito:

Jason Momoa nel ruolo di Flip

Marlow Barkley nel ruolo di Nemo

Kyle Chandler nel ruolo di Peter

Chris O’Dowd

India di Beaufort

Humberly González

Weruche Opia

Sinossi Slumberland

Netflix Media Center ci ha fornito la sinossi ufficiale e l’abbiamo condivisa di seguito.

Una giovane ragazza scopre una mappa segreta per il mondo onirico di Slumberland e, con l’aiuto di un eccentrico fuorilegge, attraversa i sogni e fugge dagli incubi, con la speranza di poter rivedere il suo defunto padre.

Teaser di Slumberland

Insieme all’annuncio della data di uscita, Netflix ha anche dato una prima occhiata al nuovo entusiasmante film con un breve teaser. La clip mostra Jason Momoa e Marlow Barkley in azione e mette in mostra l’incredibile lavoro in CGI. Guarda un’anteprima del film nel video qui sotto!

Durante il TUDUM di Netflix, lo streamer ha lanciato un altro teaser!

