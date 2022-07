Data di uscita, cast, sinossi, foto e altro di Jazzman’s Blues

Tyler Perry farà il suo ritorno su Netflix con un nuovo film intitolato Blues di un jazzista. Abbiamo condiviso tutto ciò che c’è da sapere sul film originale in uscita in basso.

Blues di un jazzista è un film drammatico scritto, prodotto e diretto da Tyler Perry. Perry ha scritto la sceneggiatura nel 1995, ed è la prima sceneggiatura che abbia mai scritto. Ora, 27 anni dopo, è stato trasformato in un film e presto arriverà su Netflix.

Ecco tutto il resto che devi sapere Blues di un jazzistacome la data di uscita, il cast, la sinossi e altro ancora!

Data di uscita di A Jazzman’s Blues

Il film drammatico arriverà su Netflix venerdì 23 settembre 2022. Come sempre, puoi aspettarti che il film originale venga rilasciato sullo streamer alle 00:00 PT/3:00 ET della data di uscita.

Un cast di blues da jazzista

Joshua Boone e Solea Pfeiffer recitano rispettivamente nei ruoli principali di Bayou e Leanne. Potresti riconoscere Boone dai suoi ruoli in Law & Order: Unità vittime speciali, MacGyver e Sette secondi. Pfeiffer è meglio conosciuta per i suoi ruoli in Scandalo, Frena il tuo entusiasmo e La buona battaglia.

Ecco l’elenco del cast tramite IMDb di seguito:

Joshua Boone nel ruolo di Bayou

Solea Pfeiffer nel ruolo di Leanne

Brent Antonello

Brad Benedetto

Ryan Eggold

Milauna Jemai Jackson

Kario Marcel

Austin Scott

Rob Wood

Amira Vann

Lana Young

Lauren Buglioli

Kevin Brown

Champagne Corey

Ci sono alcuni membri del cast di supporto che non abbiamo incluso nell’elenco. Controlla la pagina IMDb ufficiale del film se desideri l’elenco completo del cast e della troupe.

Sinossi Blues di un jazzista

Netflix Media Center ci ha fornito la sinossi ufficiale e l’abbiamo condivisa di seguito.

Una travolgente storia di amore proibito, A JAZZMAN’S BLUES svela quarant’anni di segreti e bugie con la colonna sonora del blues juke joint nel profondo sud. Il film presenta una canzone originale interpretata da Ruth B., brani arrangiati e prodotti dal vincitore del multi-Grammy e due volte candidato all’Oscar Terence Blanchard, musica di Aaron Zigman e coreografia di Debbie Allen.

Foto blues di un jazzista

Dai un’occhiata a questa immagine dietro le quinte della produzione Blues di un jazzista.

Ecco una produzione ufficiale ancora dal film drammatico!

Stiamo ancora aspettando il trailer ufficiale. Molto probabilmente Netflix lo avvicinerà alla data di uscita. Una volta rilasciato il trailer, puoi contare su di noi per condividerlo subito. Quindi resta sintonizzato su Netflix Life per eventuali nuovi aggiornamenti Blues di un jazzista.