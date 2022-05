Data di uscita, cast, sinossi, foto e altro della stagione 2 di Upshaws, parte 1

Gli Upshaw la stagione 2, parte 1, arriverà presto su Netflix e abbiamo raccolto tutti i dettagli importanti sulla seconda puntata da condividere con te!

Gli Upshaw è una sitcom comica presentata per la prima volta su Netflix a maggio 2021. A differenza della maggior parte delle sitcom su Netflix, Gli Upshaw riuscito a rinnovarsi per una seconda stagione. Ciò che è stato ancora più sorprendente è stato il fatto che ci sia voluto solo un mese dopo la premiere per rinnovare la serie originale.

La nostra sorpresa per il rinnovo dello spettacolo non ha nulla a che fare con la qualità dello spettacolo. Siamo rimasti sorpresi perché le sitcom su Netflix raramente vanno bene. Voglio dire, lo spettacolo ha un cast stellare e trame divertenti. Onestamente, è difficile non apprezzare la sitcom comica.

Siamo a un anno dall’uscita della prima stagione e i fan si chiedono quando uscirà la seconda. Fortunatamente, Netflix ha annunciato la data di uscita ufficiale e molto altro!

Data di uscita della parte 1 della seconda stagione di Upshaws

Pensavamo che Netflix avrebbe abbandonato la seconda stagione completa come ha fatto con la prima, ma lo streamer ha deciso di dividere la seconda stagione. Gli Upshaw la stagione 2, parte 1, arriverà su Netflix mercoledì 29 giugno 2022. Ci sono otto episodi nella prima parte e ogni episodio dura circa 30 minuti.

Immaginiamo che ci saranno due parti poiché c’è una stagione totale di 16 episodi. La prima parte è composta da otto episodi e la seconda sarà probabilmente composta dagli ultimi otto episodi.

The Upshaws stagione 2 parte 1 cast

Il comunicato stampa di Netflix ci ha fornito l’elenco completo del cast e l’abbiamo condiviso proprio di seguito.

Mike Epps nel ruolo di Bernie Shaw

Kim Fields nel ruolo di Regina Upshaw

Wanda Sykes nel ruolo di Lucrezia Turner

Pagina Kennedy come Anatra

Diamond Lyons nel ruolo di Kelvin Upshaw

Khali Daniya-Renee Spraggins nel ruolo di Aaliyah Upshaw

Jermelle Simon nel ruolo di Bernard Upshaw

Gabrielle Dennis nel ruolo di Tasha Lewis

Viaggio Christine nei panni di Maya Upshaw

La sinossi della seconda parte della prima stagione di Upshaws

Gli Upshaw segue le vite di una famiglia afroamericana della classe operaia che vive a Indianapolis, nell’Indiana. Ecco la sinossi ufficiale tramite il comunicato stampa Netflix di seguito:

Nella seconda stagione, parte 1, gli Upshaw continuano a cavalcare gli alti e bassi della vita, inclusi nuovi amori, vecchie fiamme, grandi sogni, cambiamenti di vita e l’amore e il dramma che derivano dalla famiglia.

Le foto della parte 1 della seconda stagione di Upshaws

Dai un’occhiata a queste foto ufficiali di produzione da Gli Upshaw stagione 2 parte 1!

Assicurati di tornare costantemente in questo spazio perché condivideremo il trailer ufficiale una volta che Netflix lo rilascerà. Ci aspettiamo che lo streamer rilasci il trailer questo mese, quindi resta sintonizzato su Netflix Life!