Data di uscita, cast, sinossi e trailer di Jeffrey Dahmer Story

Man mano che ci avviciniamo a ottobre, Netflix si sta preparando per iniziare a pubblicare la sua lista di contenuti spettrali in tempo per Halloween. I fan dell’horror possono aspettarsi spettacoli come Il club di mezzanotte da Mike Flanagan e l’intrigante serie antologica Il Gabinetto delle Curiosità di Guillermo del Toro. I veri drogati del crimine possono abbuffarsi di una nuova stagione Misteri indicibilie Conversazioni con un killer continuerà con una nuova storia, questa volta incentrata su Jeffrey Dahmer.

In vista dell’uscita dei nuovi docuserie di Dahmer, lo streamer ha anche lanciato un nuovo spettacolo sceneggiato sul famigerato serial killer, con protagonista storia dell’orrore americanaè Evan Peters. I fan dell’attore attendevano con impazienza questa versione da un po’ di tempo e finalmente abbiamo tutti i dettagli Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer.

Ecco tutto da sapere sul nuovo spettacolo.

Monster: La data di uscita di Jeffrey Dahmer Story

Cancella i tuoi calendari, perché Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer arriverà su Netflix prima di quanto potresti pensare! Lo streamer ha annunciato oggi che la serie sceneggiata uscirà mercoledì, 21 settembre 2022. Manca meno di una settimana!

Mostro: Il cast di Jeffrey Dahmer Story

Il prossimo spettacolo, creato da Ryan Murphy e Ian Brennan, ha un cast stellare. Accanto a Peters, Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer vede protagonisti volti noti come Niecy Nash, Richard Jenkins, Molly Ringwald e Michael Learned. Dai un’occhiata al cast completo, fornito da Netflix, di seguito:

Evan Peters nel ruolo di Jeffrey Dahmer

Niecy Nash nel ruolo di Glenda Cleveland

Richard Jenkins nel ruolo di Lionel Dahmer

Molly Ringwald nel ruolo di Shari Dahmer

Michael Learned come Catherine Dahmer

Penelope Ann Miller nel ruolo di Joyce Dahmer

Michael Beach nel ruolo del detective Murphy

Colby French nel ruolo del detective Kennedy

Shaun J. Brown nel ruolo di Tracy Edwards

Mac Brandt nel ruolo dell’agente Rauth

Grant Harvey nel ruolo dell’agente Mueller

Matthew Alan nel ruolo dell’agente Gabrish

Scott Michael Morgan nel ruolo dell’agente Balcerzak

Josh Braaten nel ruolo del giovane Lionel Dahmer

Savannah Brown nel ruolo della giovane Joyce Dahmer

Nick A. Fisher nel ruolo del giovane Jeffrey Dahmer

Cameron Cowperthwaite nel ruolo di Steven Hicks

Vince Hill-Bedford nel ruolo di Steven Tuomi

Blake Cooper Griffin nel ruolo di Charles

Matt Cordova nel ruolo del detective Rauss

Rodney Burford nel ruolo di Tony Hughes

Karen Malina White nel ruolo di Shirley Hughes

Nikyla Boxley nel ruolo della giovane Shirley Hughes

Karl Makinen nel ruolo dell’agente Clyde Reynolds

Nigel Gibbs nel ruolo di Jesse Jackson

Brandon Black nel ruolo di Dean Vaughn

Raphael Sbarge nel ruolo del sindaco John Norquist

David Barrera nel ruolo del capo della polizia Arreola

Dyllón Burnside nel ruolo di Ronald Flowers

Khetphet “KP” Phagnasay nel ruolo di Sountone Sinthasomphone

Ken Lerner nel ruolo di Joseph Zilber

Dominic Burgess nel ruolo di John Wayne Gacy

Chris Greene come assistente cappellano Adams

Furly Mac come Christopher Scarver

Linda Park come Julie Yang

L’elenco del cast rivela che vedremo una nuova interpretazione di John Wayne Gacy in questo show, un altro famigerato serial killer. Gacy sarà interpretato da Dominic Burgess, che potresti aver visto in cose come 9-1-1: Stella Solitaria, Dottor Mortee Dieta Santa Clarita.

Mostro: la sinossi della storia di Jeffrey Dahmer

Dahmer è una figura ben nota a causa di quanto fossero atroci i suoi crimini. Il serial killer ha vissuto a Milwaukee, nel Wisconsin, e ha ucciso 17 uomini – almeno, ecco quanti sono stati condannati – tra il 1978 e il 1991. È noto soprattutto per aver preso parte alla necrofilia e al cannibalismo con le sue vittime. È davvero una storia raccapricciante.

Ecco la sinossi ufficiale fornita da Netflix:

“Tra il 1978 e il 1991, Jeffrey Dahmer ha ucciso in modo raccapricciante la vita di diciassette vittime innocenti. DAHMER – Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer è una serie che espone questi crimini irragionevoli, incentrati sulle vittime svantaggiate e sulle loro comunità colpite dal razzismo sistemico e dai fallimenti istituzionali della polizia che hanno permesso a uno dei serial killer più famosi d’America di continuare la sua follia omicida in bella vista per oltre un decennio. “

Mostro: il trailer della storia di Jeffrey Dahmer

Netflix ha anche appena rilasciato il primo trailer di Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer, e devo dire che sembra fantastico. Basandoci sul cast, sappiamo che la recitazione sarà buona e il trailer dimostra che è anche realizzato molto bene. Il tono è estremamente scuro, come dovrebbe essere, e sembra molto avvincente. Dai un’occhiata qui sotto.

Aspettati che il secondo trailer uscirà il 20 settembre.

Mostro: le foto di Jeffrey Dahmer Story

Abbiamo un sacco di foto dello show da condividere con voi prima dell’uscita. Dai un’occhiata qui:

Ricontrolla con noi su Netflix Life per una maggiore copertura Mostro: la storia di Jeffrey Dahmer! Non perdere la serie agghiacciante quando debutterà il 21 settembre.