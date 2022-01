Data di uscita, cast, sinossi e trailer di Against the Ice

Contro il ghiaccio, un’avventura storica con Nikolaj Coster-Waldau e Joe Cole, arriverà su Netflix quest’anno. Il film è basato su una storia vera, Due contro il ghiaccio, scritto dall’esploratore e scrittore della vita reale Ejnar Mikkelsen nei primi anni del 1900.

Coster-Waldau interpreta l’uomo stesso nel film che ha anche scritto insieme a Joe Derrick. Ambientato nel 1909, Contro il ghiaccio parla di sopravvivenza nelle gelide pianure della Groenlandia. Ejnar era in missione per smentire la pretesa degli Stati Uniti sulla regione nord-orientale del paese insulare.

A causa del presupposto, all’epoca, che la Groenlandia fosse divisa in due corpi di terra separati, gli Stati Uniti furono in grado di rivendicare il nord-est come loro territorio. Tuttavia, Ejnar era ansioso di trovare la prova che non era così e di portare saldamente la Groenlandia sotto il controllo della Danimarca.

La sua missione, che intraprende nel film con Iver Iversen, ha successo, ma la vera storia sta nel modo in cui i due devono affrontare le dure condizioni per riportare le loro scoperte ai loro compagni di bordo e, si spera, uscirne vivi.

Ecco di più sul film!

Contro la data di uscita del ghiaccio

Il film sarà presentato in anteprima mercoledì 2 marzo 2022 su Netflix. Avrà un’ora e 42 minuti di autonomia.

Contro il cast di ghiaccio

Nikolaj Coster-Waldau nel ruolo di Ejnar Mikkelsen

Joe Cole nel ruolo di Iver Iversen

Charles Dance come Neergaard

Heida Reed nel ruolo di Naja

Ed Speleers come Bessel

Diarmaid Murtagh nel ruolo di Poulsen

Gísli Örn Garðarsson nel ruolo di Jörgensen

Sam Redford come Fogliame

Nick Jameson nel ruolo di Holm

Frankie Wilson nel ruolo di Unger

Þorsteinn Bachmann nel ruolo di Amdrup

Sinossi Contro il Ghiaccio

La sinossi ufficiale tramite Netflix:

Contro il ghiaccio è una storia vera di amicizia, amore e il potere maestoso della compagnia mentre due uomini riescono a trovare la prova che la Groenlandia è un’isola, ma non prima di aver combattuto condizioni estreme nella loro lotta per la sopravvivenza.

Trailer contro il ghiaccio

Guarda il trailer del film qui sotto:

Per ulteriori notizie e copertura sui film in arrivo sullo streamer, dai un’occhiata alla nostra categoria di film Netflix!