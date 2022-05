Data di uscita, cast, sinossi e altro di The Musical

I fan che cercano tutte le informazioni di cui hanno bisogno sull’adattamento live-action di Netflix 13: Il musicalinclusi cast, date di uscita, sinossi e altro, sono assolutamente arrivati ​​nel posto giusto!

La potenza dello streaming nota come Netflix non smette mai di stupire con la sua varietà di contenuti, soprattutto quando si tratta di musical che toccano i piedi. Finora, alcuni dei magnifici titoli del genere incantevole che sono stati pubblicati sulla piattaforma includono Il ballo di fine anno, tic, tic… boom!, Oltre la Luna, Lavoraci e l’imminente 13: Il musical.

L’adattamento delle produzioni teatrali di Los Angeles sarà diretto da Tamara Davis, i cui crediti includono Morto per me, Grey’s Anatomy e High School: The Musical – La serie. Ci sono state numerose iterazioni di questo progetto e questa versione promette di offrire ai fan una nuova interpretazione con alcune grandi esibizioni e gli appassionati di musica del genere non vorranno perdersi.

Continua a leggere per essere completamente aggiornato su tutto ciò che c’è da sapere sul musical in arrivo su Netflix!

13: La data di uscita del Musical

13: Il musical sarà disponibile su Netflix venerdì 12 agosto 2022.

13: Il cast musicale

Ecco i membri confermati del talentuoso cast di Netflix 13: Il musical.

Eli Golden nel ruolo di Evan Goldman

Rhea Perlman nel ruolo di nonna Ruth

Josh Peck nel ruolo del rabbino Shapiro

Peter Hermann nel ruolo di Joel Goldman

Debra Messing nel ruolo di Jessica Goldman, la mamma di Evan

Gabriella Uhl come Patrice

Ramon Reed nel ruolo di Eddie

JD McCrary nel ruolo di Brett

Frankie McNellis nel ruolo di Lucy

Lindsey Blackwell nel ruolo di Kendra

Jonathan Lengel nel ruolo di Archie

13: La sinossi musicale

La sinossi ufficiale, per Netflix:

Un ragazzo di 12 anni di New York progetta l’ultimo Bar Mitzvah. Tuttavia, quei piani vanno male quando i suoi genitori rivelano che stanno divorziando e che deve trasferirsi dall’altra parte del paese. Senza amici e con i suoi genitori che non parlano, come farà ad avere l’epico Bar Mitzvah che ha sempre sognato?

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti man mano che escono in merito 13: Il musicalcontinua a controllare con noi qui su Netflix Life!