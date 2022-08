Data di uscita, cast, sinossi e altro di Noel Diary

WEST HOLLYWOOD, CALIFORNIA – 10 MAGGIO: Justin Hartley partecipa al Netflix Senior Year Special Screening and Reception al London West Hollywood a Beverly Hills il 10 maggio 2022 a West Hollywood, California. (Foto di Vivien Killilea/Getty Images per Netflix)

Non siamo nemmeno in autunno, ma Netflix sta già preparando la sua prossima lista di film per le vacanze! Secondo un nuovo rapporto di What’s On Netflix, Netflix ha acquisito i diritti del romanzo bestseller Il diario di Noel di Richard Paul Evans.

Questi siamo noi L’allume Justin Hartley è stato scelto per recitare nel film insieme a Bonnie Bedelia e Treat Williams. Per chi non conosce il romanzo, ha una sinossi piuttosto lunga, ma Netflix descrive il film come la storia di un uomo che torna a casa dopo la morte della madre e si innamora di un ex conoscente.

Basandoci sul libro e sul titolo del film, possiamo presumere che la storia tratterà di ciò che trova a casa, in particolare in un vecchio diario lasciato da qualcuno di nome Noel.

La data di uscita del Diario di Noel

La pagina Netflix del film rivela che il film uscirà il 24 novembre 2022.

Il cast del diario di Noel

Justin Hartley interpreterà il personaggio principale, un autore di bestseller che torna a casa per mettere in ordine gli affari di sua madre dopo la sua morte. Altri membri del cast includono la candidata ai Golden Globe Bonnie Bedelia e la candidata agli Emmy Treat Williams.

Ecco l’elenco completo del cast (finora):

Justin Hartley

Bonnie Bedelia

Tratta Williams

Giacomo Remar

Essenza Atkins

Andrea Soo

Barrett Doss

Viviana piena

Aaron Costa Ganis

La sinossi del diario di Noel

L’attuale logline per il film è piuttosto breve e dolce, ecco cosa abbiamo finora:

Un uomo torna a casa alla morte della madre e, mentre esplora il proprio passato, si innamora di un conoscente di famiglia. Basato sul romanzo di Richard Paul Evans.

C’è un trailer per Il diario di Noel?

Non c’è ancora un trailer e probabilmente non dovremmo aspettarci di vedere teaser o trailer fino a ottobre o all’inizio di novembre. Con l’arrivo di Halloween, Netflix probabilmente rilascerà più contenuti Netflix e Chills per la loro formazione 2022, ma è possibile che potremmo vedere una prima occhiata per questo film all’evento Tudum a settembre.

Il diario di Noel arriverà questo novembre su Netflix. Hai intenzione di guardare questo film di Natale quando sarà presentato in anteprima?