Data di uscita, cast, sinossi e altro di Mr. Harrigan’s Phone

TORONTO, ONTARIO – 07 SETTEMBRE: Jaeden Martell assiste Entertainment Weekly’s Must List Party al Toronto International Film Festival 2019 al Thompson Hotel il 07 settembre 2019 a Toronto, Canada. (Foto di Andrew Toth/Getty Images per Entertainment Weekly)

Un film thriller con protagonista Jaeden Martell arriverà su Netflix quest’anno intitolato Il telefono del signor Harrigan. Di seguito abbiamo condiviso tutto ciò che vorresti sapere sul film originale in uscita.

Il lato cieco il creatore John Lee Hancock ha scritto e diretto il thriller. È un adattamento cinematografico dell’omonimo racconto di Stephen King tratto dal suo libro Se sanguina. La Blumhouse Productions di Jason Blum e Ryan Murphy hanno collaborato con Netflix per produrre il film.

Ci stiamo assicurando di tenere traccia di ogni nuova informazione rilasciata sul film. Quindi ecco una guida a tutto ciò che abbiamo imparato finora!

Data di uscita di Mr. Harrigan’s Phone

Il 30 agosto, Netflix ha annunciato che il thriller arriverà sullo streamer mercoledì 5 ottobre 2022! Ci aspettavamo una versione per l’autunno 2022, quindi sembra che avessimo ragione. Puoi aspettarti che il film uscirà su Netflix alle 00:00 PT / 3:00 ET della sua data di uscita.

Il cast del telefono del signor Harrigan

Ecco l’elenco del cast principale tramite IMDb di seguito:

Jaeden Martell nel ruolo di Craig

Donald Sutherland nel ruolo del signor Harrigan

Kirby Howell-Baptiste nel ruolo della signora Hart

Joe Tippett nel ruolo del padre di Craig

Colin O’Brien nel ruolo del giovane Craig

Cyrus Arnold nel ruolo di Kenny Yankovich

Puoi controllare l’elenco completo del cast e della troupe sulla pagina IMDb ufficiale del film.

Sinossi del telefono del signor Harrigan

Il telefono del signor Harrigan parla di un ragazzo di nome Craig che fa amicizia con un miliardario molto più anziano, il signor Harrigan. Quando il signor Harrigan muore, Craig mette il suo iPhone in tasca prima di essere sepolto. Ma un giorno, Craig invia un messaggio allo smartphone e scopre che il suo vecchio amico è in grado di comunicare con lui dalla tomba.

Siamo così entusiasti di questa nuova uscita in arrivo! Assicurati di tornare costantemente in questo spazio perché lo aggiorneremo con foto e un trailer non appena sarà disponibile.