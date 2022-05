Data di uscita, cast, sinossi e altro di Love in the Villa

Netflix ha costantemente annunciato nuovi programmi e film in arrivo sullo streamer nel 2022 e li stiamo aggiungendo alla nostra lista di cose da non perdere. Nel settembre 2021, lo streamer ha annunciato un’imminente commedia romantica intitolata Amore in Villa, e abbiamo cercato tutto il possibile su questo film di Netflix.

La commedia romantica è scritta, diretta e prodotta da Mark Steven Johnson. Potresti conoscerlo per il suo lavoro Cavaliere fantasma, Quando a Roma, Cristoforo Robin e Amore, garantito. Margret Huddleston e Stephanie Slack sono anche le produttrici del film.

Se vuoi saperne di più su questa commedia romantica, ti abbiamo coperto! Condividiamo con te tutto ciò che sappiamo finora Amore in Villa in basso.

Data di uscita di Love in the Villa

Abbiamo grandi notizie da condividere con voi riguardo alla data di uscita! Il 27 aprile, Netflix ha rivelato la sua lista di film dell’estate 2022 e la commedia romantica è stata inclusa nella scaletta. Amore in Villa arriverà su Netflix il 1 settembre.

L’amore nel cast di Villa

Kat Graham guida il cast nei panni di una giovane donna che si reca in Italia per scappare dopo una rottura. Tom Hopper, da cui potresti conoscere L’Accademia degli Ombrelliinterpreta un uomo inglese di bell’aspetto, con cui il personaggio di Graham è costretto a convivere perché la villa è stata prenotata due volte.

Di seguito elenchiamo alcuni dei membri del cast di questa commedia romantica:

Kat Graham

Tom Hopper

Raymond Anero

Laura Hopper

Emilia Solfrizzi

Sean Amsing

L’amore nella sinossi della Villa

Ecco la sinossi di What’s on Netflix sotto:

Il film segue una giovane donna che fa un viaggio nella romantica Verona, in Italia, dopo una rottura, solo per scoprire che la villa che aveva prenotato era doppia e dovrà condividere la sua vacanza con un cinico (e molto buono- cercando) uomo britannico.

Quando vengono girate le riprese di Love in the Villa?

What’s on Netflix ha anche riferito che la produzione è iniziata a Verona, in Italia, nel settembre 2021. Non siamo sicuri di quando le riprese sono terminate. Ma man mano che verranno fuori ulteriori informazioni sul programma di produzione, saremo sicuri di aggiornarti.

Restate sintonizzati per ulteriori notizie su Amore in Villa!

Il FanSided Entertainment Team ha contribuito a questo post.