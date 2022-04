Data di uscita, cast, sinossi e altro di Love & Gelato

Amore e Gelato. (Da sinistra a destra) Susanna Skaggs come Lina, Anjelika Washington come Addie, Valentina Lodovini come Francesca in Love e Gelato. Cr. Maila Iacovelli/Netflix © 2022

Data di uscita, classificazione per età, durata, cast, sinossi e altro di The Wrath of God di Mads Lennon

Netflix ha appena pubblicato la sua lista completa di film dell’estate 2022 e Amore & Gelato faceva parte della formazione. Ecco tutto ciò che sappiamo sul film romantico in uscita di seguito!

Amore & Gelato è un adattamento cinematografico di un libro intitolato omonimo dell’autrice bestseller del New York Times Jenna Evans Welch. Potresti conoscere la Welch dall’altro suo libro Incantesimi per le cose perdute e i suoi follow-up a Amore & Gelato.

Brandon Camp ha scritto e diretto il film. È noto soprattutto per aver scritto e diretto il film Netflix Benji. Camp, Davide Bertoni, Gennaro Formisano e Viola Prestieri hanno tutti firmato come produttori.

La produzione si è svolta a Firenze, in Italia, per tutto giugno 2021. Tuttavia, non si sa quando le riprese sono terminate. Ora abbiamo una data di uscita ufficiale e molto altro da condividere con voi.

Di seguito, troverai tutto ciò che devi sapere sul film romantico.

Data di uscita di Love & Gelato

Il film romantico arriverà su Netflix mercoledì 22 giugno 2022. Puoi aspettarti che il film uscirà alle 00:00 PT / 3:00 ET della sua data di uscita. È un altro rilascio tardivo, ma pensiamo che tu possa riuscire a stare sveglio fino a tardi per una notte.

Cast di amore e gelato

IMDb ci ha fornito l’elenco completo del cast e lo abbiamo condiviso di seguito:

Susanna Skaggs nel ruolo di Lina Emerson

Anjelika Washington nel ruolo di Addie

Owen McDonnell nel ruolo di Howard

Valentina Lodovini nel ruolo di Francesca

Alex Boniello nel ruolo di Fleetwood Zach

Marie-France Arcilla come Vicki

Saul Nanni come Alessandro Albani

Tobia De Angelis nel ruolo di Lorenzo Ferrazza

Claudia Stecher nel ruolo di Giorgia

Cristiano Piacenti nel ruolo di Matteo Fossi

Luca Seta come Cosimo Albani

Antonio Landi come Capo della sicurezza

Sinossi Love & Gelato

La storia segue una giovane donna di nome Lina che si reca in Italia per soddisfare l’ultimo desiderio della sua defunta madre di conoscere suo padre. Ma una volta che Lina arriva all’estero, si ritrova travolta da un vortice di nuove esperienze e scopre molto di più di quanto si aspettasse.

Assicurati di rimanere sintonizzato su Netflix Life perché condivideremo il trailer ufficiale di Amore & Gelato una volta che Netflix lo rilascerà!