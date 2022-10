Data di uscita, cast, sinossi e altro di Lady Chatterley’s Lover

Netflix è pronto per portare più vapore sul tuo schermo. Con la popolarità di Bridgerton e Sesso/Vita, lo streamer pensa che potrebbe essere su qualcosa. I suoi spettatori vogliono più sesso. Se lo chiedi, Netflix consegnerà. Glamour ha riferito che uno dei prossimi adattamenti sarà del romanzo esplicito L’amante di Lady Chatterley.

DH Lawrence è l’autore di L’amante di Lady Chatterley che fu pubblicato privatamente nel 1928 in Italia e nel 1929 in Francia. Il libro è stato bandito nel Regno Unito a causa della sua natura oscena, ma era disponibile una versione fortemente censurata.

Nel 1960 fu avviato un processo per oscenità contro Penguin Books, che l’editore vinse e avrebbe venduto 3 milioni di copie. Se dici alle persone che non sanno leggere qualcosa, vorranno leggerlo.

Netflix non ha paura di superare i limiti come abbiamo visto Bridgerton. E con il successo di quella serie, L’amore di Lady Chatterleyr è destinato a diventare la prossima grande uscita per i fan di quel genere.

Data di uscita L’amante di Lady Chatterley

Netflix ha recentemente rivelato che il film uscirà 23 novembre 2022.

Cast L’amante di Lady Chatterley

Laure de Clermont-Tonnerre ha firmato come regista. È nota soprattutto per aver diretto il film d’azione Il Mustang e diversi episodi dei programmi TV L’atto, Signora America e Storia del crimine americano.

La corona’s Emma Corrin è stata scelta per il ruolo principale di Lady Chatterley. Sarà affiancata da L’acqua del nord l’attore Jack O’Connell, Confessione star Matthew Duckett, e L’uomo di sabbiaè Joely Richardson.

Ecco la lista del cast:

Emma Corrin nel ruolo di Lady Constance Chatterley

Jack O’Connell nel ruolo di Oliver Mellors

Matthew Duckett nel ruolo di Clifford Chatterley

Joely Richardson nel ruolo della signora Bolton

Sinossi L’amante di Lady Chatterley

La storia originale racconta la storia di una donna dell’alta borghesia, Lady Chatterley, che è sposata con il baronetto Sir Clifford Chatterley, un ricco proprietario terriero. Sir Clifford prestò servizio nella Grande Guerra, dove subì un infortunio che lo fece rimanere paralizzato dalla vita in giù. Preferirebbe leggere o occuparsi delle faccende della sua proprietà piuttosto che trascorrere del tempo con sua moglie. La sua negligenza emotiva nei confronti della moglie provoca molta tensione nella relazione.

Avendo bisogno di compagnia, cerca il bel guardiacaccia della tenuta, Oliver Mellors, e iniziano ad avere una torrida storia d’amore. È costretta a prendere una decisione che cambia la vita: rimanere in un matrimonio senza amore con sicurezza e posizione sociale o lasciare tutto per il vero amore.

Se il film segue il libro, le cose diventeranno piuttosto calde e pesanti sul tuo schermo. Il libro è stato censurato per le sue vivide descrizioni dei loro appuntamenti ma anche per l’uso di parole di quattro lettere mai stampate prima. Il libro esamina anche le distinzioni di classe, che sono molto avanzate per il periodo in cui è stato scritto.

Il logline ufficiale di Netflix:

Basato sul classico romanzo di DH Lawrence, una storia molto in anticipo sui tempi, seguiamo la vita di Lady Chatterley, una donna nata in una vita di ricchezza e privilegi, che presto si ritrova sposata con un uomo di cui alla fine perde l’amore insieme a. Lady Chatterley ha una torrida relazione con un guardacaccia nella loro tenuta inglese, scoprendo più desiderio e intimità di quanto pensasse possibile. Quando si rende conto di essere caduta anima e corpo, rompe tutte le tradizioni del giorno e cerca la felicità con l’uomo che ama.

Foto dell’amante di Lady Chatterley

Dai una prima occhiata a Emma Corrin nei panni del personaggio titolare, Jack O’Connell nei panni di Oliver Mellors e altro nelle foto seguenti.

Netflix Life ti terrà aggiornato su ogni nuova informazione relativa al film originale Netflix L’amante di Lady Chatterley.

FanSided Entertainment ha contribuito a questo rapporto.