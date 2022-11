Data di uscita, cast, sinossi e altro di Dance Monsters

Netflix ci offre una nuova serie con una svolta “spaventosa”. Il nuovo concorso Mostri Danzanti sta arrivando a dicembre, ed è certamente un concetto interessante.

La serie è stata creata grazie alla casa di produzione Lime Pictures. I produttori esecutivi del progetto includono Sarah Tyekiff, Andrew Jackman e Tamsin Dodgson.

Preparati a indossare le scarpe da ballo! Ecco tutto ciò che sappiamo sullo spettacolo prima della sua uscita su Netflix.

Data di uscita di Dance Monsters

La serie del concorso di danza uscirà venerdì 16 dicembre su Netflix. Ci sono un totale di otto episodi da 40 minuti che inizieranno a essere trasmessi alle 12:00 PT/3:00 ET. Per quelli nel Midwest, stai guardando un orario di rilascio alle 2 del mattino. Qualcuno disposto a restare in piedi per questo?

Sinossi di Dance Monsters

Netflix ha condiviso la seguente sinossi:

In questa gara di benessere, ballerini dilettanti travestiti da avatar CGI portano le loro mosse migliori, sperando di stupire la nostra giuria e vincere $ 250.000.

Lo spettacolo sembra essere una sorta di combinazione di Ballando con le stelle, Il cantante mascheratoe La voce. Non è davvero chiaro perché entrino in gioco gli avatar CGI. Non è giudicare un ballerino in base al suo aspetto, lo stesso di La voce? O è tutto solo per divertimento? Lo scopriremo presto!

Il cast di Dance Monsters

Abbiamo una sorpresa in chi assume compiti di MC! Suggerimento, è uno dei membri di The Pussycat Dolls! E, naturalmente, nessuna competizione sarebbe completa senza i suoi giudici. E in base alla sinossi, tutte le carte sono nelle loro mani per scegliere un vincitore. Quindi chi assume questi ruoli importanti?

Ospite:

Ashley Roberts

Giudici:

Ne-Yo

Lele Pons

Ashley Banjo

Ne-Yo non è estraneo alle gare di ballo. Potresti chiamarlo un professionista! Il cantante e ballerino ha fatto parte di un panel con Jennifer Lopez e Derek Hough su NBC Mondo della Danza. Lo spettacolo è andato in onda dal 2017 al 2020.

Banjo è un ballerino di strada, coreografo e attore che è il leader della compagnia di danza, Diversity. Il gruppo ha vinto L’Inghilterra ha Talento nella stagione 3. Pons è una personalità di Internet venezuelano-americana e YouTuber.

Primo sguardo a Dance Monsters

Di seguito sono riportate alcune immagini di prima visione. E se desideri vedere un’anteprima del video, vai sul sito TUDUM di Netflix per guardarlo.

Mostri Danzanti in anteprima venerdì 16 dicembre su Netflix.