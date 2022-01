Data di uscita, cast, sinossi e altro di Adam Project

Ci sono così tanti grandi film Netflix in arrivo nel 2022. Netflix sta annunciando le date di uscita di film e spettacoli di successo per l’inizio dell’anno.

Stiamo già ricevendo Bridgerton stagione 2 a marzo 2022. Ora, sembra che anche uno di quei successi di successo venga rilasciato durante il mese.

Uno dei più grandi film Netflix del 2022 sarà Il progetto Adam, e arriverà su Netflix a marzo.

Abbiamo condiviso ciò che sappiamo sulla data di uscita, sul cast e altro di seguito.

La data di uscita del progetto Adam

Netflix non ha annunciato ufficialmente la data di uscita per Il progetto Adam. Lo riporta USA Today Il progetto Adam la data di uscita è prevista per l’11 marzo 2022.

Ti faremo sapere quando Netflix lo renderà ufficiale, ma allo stato attuale delle cose, quella data di uscita è probabilmente accurata.

Il cast del progetto Adam

Il progetto Adam ha un cast incredibile. Netflix sta pagando per i talenti di prima categoria per i suoi film ad alto budget e Il progetto Adam non fa eccezione.

Ryan Reynolds, che ha anche recitato nel film più popolare di Netflix fino ad oggi, Red Notice, guida il cast. È affiancato da Jennifer Garner, Zoe Saldana, Mark Ruffalo, Catherine Keener e Walker Scobell.

Condivideremo più membri del cast per il prossimo film originale Netflix non appena lo scopriremo.

La sinossi del progetto Adam

Il progetto Adam suona eccellente! Jonathan Tropper, TS Nowlin, Jennifer Flackett e Mark Levin hanno scritto la sceneggiatura del film.

Shawn Levy, che è un produttore esecutivo e regista Cose più strane, ha diretto il film.

Abbiamo condiviso la sinossi del nuovo film qui sotto, tramite Netflix:

Un pilota che viaggia nel tempo si allea con il suo io più giovane e il suo defunto padre per fare i conti con il suo passato salvando il futuro.

Il trailer del progetto Adam

Finora, Netflix non ha rilasciato il trailer di Il progetto Adam ancora. Presumiamo che verrà rilasciato nelle prossime settimane. Netflix vorrà presto spargere la voce sul nuovo film.

Non vediamo l’ora Il progetto Adam. Condivideremo più aggiornamenti su Il progetto Adam quando lo scopriamo.