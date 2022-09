Data di uscita, cast, sinossi e altro di 20th Century Girl

Netflix ha costantemente rilasciato nuovi K-Drama sulla sua piattaforma e la maggior parte di essi ha avuto molto successo. Ma che dire dei film coreani? Fortunatamente, c’è un film coreano in arrivo intitolato 20 ° secolo Ragazza in arrivo allo streamer quest’anno e abbiamo grandi speranze che ottenga un grande successo.

Ragazza del XX secolo vede Kim Yoo-jung fare il suo debutto su Netflix. È soprannominata la “Sorellina della nazione” ed è stata una delle attrici bambine più famose della Corea del Sud. Ha recitato in serie televisive come Luna che abbraccia il sole, Arcobaleno d’oro e Mamma arrabbiata. In Ragazza del XX secolointerpreta la protagonista e non vediamo l’ora di vedere cosa porterà al personaggio.

Ragazza del XX secolo è una commedia romantica scritta e diretta da Bang Woo-ri e interpretata da attori sudcoreani che probabilmente conosci.

Se vuoi saperne di più su questo film originale in uscita, continua a leggere perché abbiamo condiviso tutto ciò che devi sapere proprio di seguito.

Data di uscita di 20th Century Girl

Preparati perché Ragazza del XX secolo arriverà su Netflix venerdì 21 ottobre 2022 alle 12:00 PT/3:00 ET!

Cast della ragazza del 20° secolo

Ecco il cast principale tramite IMDB proprio di seguito:

Kim Yoo-jung nel ruolo di Na Bo-ra

Byeon Woo-seok nel ruolo di Poong Woon-Ho

Park Jung-woo nei panni di Baek Hyun-jin

No Yoon-seo come Yeon-du

Sinossi della ragazza del 20° secolo

La storia è ambientata nel 1999 e segue Na Bo-ra, una ragazza di 17 anni che fa parte del club televisivo della sua scuola. Un giorno, la migliore amica di Na Bo-ra, Yeon-du, chiede a Na Bo-ra di scoprire tutto sulla sua cotta Baek Hyun-jin. Ma quando Na Bo-ra inizia ad avvicinarsi a Baek Hyun-jin, inizia a sviluppare sentimenti, il che crea una situazione complicata.

Ecco la logline ufficiale tramite Netflix:

Nel 1999, l’ultimo anno del 20° secolo, la diciassettenne Bo-ra trova il suo primo amore: una relazione dolce, pura ma straziante. Anni dopo, nel 21° secolo, la notizia del suo primo amore fa rivivere la sua storia d’amore adolescenziale che pensava fosse stata dimenticata.

Non vedi l’ora di vedere il prossimo film commedia romantica? Facci sapere nella sezione commenti qui sotto. Inoltre, resta sintonizzato su Netflix Life per eventuali nuovi aggiornamenti Ragazza del XX secolo!