Data di uscita, cast, sinossi e altro della stagione 6 di Elite

La prossima puntata di Elite dovrebbe arrivare su Netflix questo autunno! Abbiamo ricevuto diversi aggiornamenti sul prossimo Elite stagione 6 e, naturalmente, puoi contare su di noi per condividere tutto ciò che sappiamo in basso.

Dopo come si è conclusa la quinta stagione, i fan sono ansiosi di scoprire cosa accadrà nella sesta stagione. Samuele è davvero morto? E Rebeka e Omar? Stanno lasciando Las Encinas? Possiamo già dire che sarà una sesta stagione epica!

Stiamo aggiornando tutti su ciò che sappiamo Elite stagione 6, quindi dai un’occhiata di seguito.

Data di uscita della sesta stagione di Elite

La nostra previsione iniziale era che la sesta stagione sarebbe arrivata nell’autunno del 2022 o nel 2023. Bene, sembra che avessimo ragione perché alla sesta stagione è stata assegnata una data di uscita in autunno.

Il 26 settembre, Netflix ha rilasciato un video di annuncio della data di uscita con alcuni membri del cast della sesta stagione. La sesta stagione arriverà su Netflix il 26 settembre. Venerdì 18 novembre 2022!

Quante sono le stagioni di Elite?

Attualmente ci sono cinque stagioni di Elite che sono stati creati e sono disponibili per la visione su Netflix. Ogni stagione ha un totale di otto episodi. La sesta stagione di otto episodi è prevista per il 18 novembre.

Cast della sesta stagione d’élite

La nostra peggiore paura riguardo alla sesta stagione si è purtroppo avverata… Samuel Garcia (Itzan Escamilla), Omar (Omar Ayuso), Rebeka (Claudia Salas) e Cayetana (Georgina Amorós) non saranno nella sesta stagione, secondo il comunicato stampa di Netflix.

Il destino di Samuel è stato lasciato nell’aria alla fine della quinta stagione, ma sapevamo che c’era una possibilità che non sarebbe tornato. Rebeka e Omar erano i suoi amici più cari e le loro storie si erano praticamente concluse nella quinta stagione, quindi non sorprende che nemmeno loro torneranno. Infine, Cayetana è stata licenziata da Las Encinas dopo essere stata sorpresa a intrufolarsi nell’ufficio di Benjamin, quindi la sua uscita non è stata necessariamente scioccante.

Ecco i membri del cast di ritorno per la stagione 6 di seguito:

André Lamoglia come Ivan

Valentina Zenere come Isadora

Carla Diaz nel ruolo di Ari

Martina Cariddi come Mencia

Adam Nourou come Bilal

Manu Rios come Patrick

Ecco i nuovi membri del cast per la sesta stagione:

Ander Puig

Carmen Arrufat

Álvaro de Juana

Ana Bokesa

Alex Pastrana

Sinossi della sesta stagione di Elite

Ecco la sinossi tramite il comunicato stampa di Netflix in basso:

Dopo la morte di un altro studente, Las Encinas entra in un nuovo anno scolastico determinato a coprire il suo scandaloso passato. Ma i conflitti continuano mentre il razzismo, il sessismo, gli abusi domestici e l’omofobia dilagano nelle sale della prestigiosa istituzione. Se coloro che gestiscono la scuola non si attivano per sradicare questi problemi, gli studenti lo faranno per loro.

