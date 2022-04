Data di uscita, cast, sinossi di Spiderhead e altro ancora

C’è sempre un sacco di nuovi fantastici spettacoli e film in arrivo su Netflix, e abbiamo appena sentito che un altro progetto interessante è attualmente in lavorazione. C’è un nuovo film chiamato Testa di ragno nei lavori. Questo thriller psicologico che piega i generi e oscuramente divertente presenta alcuni volti familiari e una trama interessante, questo sarà sicuramente un successo.

Questo articolo è stato aggiornato il 21 aprile 2022.

Il film in uscita con Chris Hemsworth è diretto da Joseph Kosinski da una sceneggiatura di Rhett Reese e Paul Wernick. Chris Hemsworth produrrà anche insieme a Wernick, Reese, Eric Newman, Agnes Chu, Geneva Wasser, Tommy Harper e Jeremy Steckler.

Netflix ha annunciato alla fine di aprile che il film sarebbe uscito ufficialmente il 17 giugno 2022. I film usciranno alle 00:00 PT / 3:00 ET.

Chris Hemsworth è l’attrazione principale, ma Spiderhead interpreta anche molti altri attori importanti tra cui Miles Teller, Jurnee Smollett, Mark Paguio e Tess Haubrich.

Il film sarà basato su Il newyorkese racconto di George Saunders chiamato Fuga da Spiderhead. Fuga da Spiderhead è una delle storie più lunghe del volume. L’intero libro è davvero un’ottima lettura e lo consiglio vivamente.

Secondo quanto riportato da Entertainment Weekly, l’adattamento cinematografico si svolge in un prossimo futuro e segue le vicende di due detenuti che decidono di diventare soggetti medici in cambio di pene ridotte. Dopo essere diventati cavie per uno scienziato che sviluppa farmaci che alterano le emozioni, devono affrontare frontalmente i demoni del loro passato.

Ecco la sinossi ufficiale di Netflix:

In un penitenziario all’avanguardia gestito dal brillante visionario Steve Abnesti (Chris Hemsworth), i detenuti indossano un dispositivo applicato chirurgicamente che somministra dosaggi di farmaci che alterano la mente in cambio di sentenze commutate. Non ci sono barre, senza celle o tute arancioni. In Spiderhead, i volontari incarcerati sono liberi di essere se stessi. Fino a quando non lo sono. A volte, sono una versione migliore. Hai bisogno di alleggerire? C’è un farmaco per quello. Senza parole? C’è anche un farmaco per questo. Ma quando due soggetti, Jeff (Miles Teller) e Lizzy (Jurnee Smollett), formano una connessione, il loro percorso verso la redenzione prende una svolta più tortuosa, poiché gli esperimenti di Abnesti iniziano a spingere del tutto i limiti del libero arbitrio.