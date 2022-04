Data di uscita, cast, numero di episodi, foto e altro di God’s Favorite Idiot

Preparati a ridere, come un sacco, con la nuova serie Netflix Original L’idiota preferito di Dio da Melissa McCarthy e Ben Falcone! La prossima stagione di otto episodi sarà presentata per la prima volta a giugno. Il marito di McCarthy, Ben Falcone, è accreditato come il creatore, ma la coppia è la produzione esecutiva insieme tramite la loro società di produzione On The Day. Michael McDonald dirigerà ogni episodio ed è anche produttore esecutivo.

Se sei stato un fan di Melissa McCarthy sin dai suoi primi giorni in cui ha recitato nel ruolo del vivace chef Sookie St. James in Gilmore Girls, sarai felice di scoprire che si è effettivamente riunita con uno dei suoi vecchi co-protagonisti! Yanic Truesdale, che ha interpretato Michel Gerard nella serie, è incluso nella lista del cast per L’idiota preferito di Dio. È un Gilmore Girls riunione!

Data di uscita di God’s Favorite Idiot

La serie verrà lanciata mercoledì 15 giugno 2022 esclusivamente su Netflix. Le nuove versioni escono alle 12:00 PT / 3:00 ET.

Conteggio episodi dell’idiota preferito di Dio

Ci sono otto episodi in totale nella prima stagione dello show.

Cast L’idiota preferito di Dio

Falcone e McCarthy hanno collaborato a molti progetti insieme nel corso degli anni, anche se questa è una delle prime volte in cui Falcone è effettivamente in un ruolo da protagonista accanto a sua moglie. Normalmente funge da regista e poi appare in piccoli cameo piuttosto che recitare, ma in L’idiota preferito di Dio lui e sua moglie sono co-protagonisti!

Ecco la lista completa del cast:

Ben Falcone nel ruolo di Clark Thompson

Melissa McCarthy nel ruolo di Amily Fortuna

Leslie Bibb nei panni di Satana

Kevin Dunn nel ruolo di Gene

Usman Ally nel ruolo di Mohsin Raza

Steve Mallory come Frisbee

Chris Sandiford nel ruolo di Tom

Ana Scotney nel ruolo di Wendy

Yanic Truesdale nel ruolo di Chamuel

Sinossi L’idiota preferito di Dio

Come suggeriscono il titolo dello spettacolo e alcuni nomi dei personaggi, L’idiota preferito di Dio ha un taglio biblico. Clark Thompson è un impiegato del supporto tecnico di medio livello che si ritrova coinvolto nel grande piano di Dio. Deve lavorare con i suoi colleghi e alleati angelici per superare in astuzia Satana (interpretato da Leslie Bibb). Suona un po’ come Il buon posto in alcuni modi.

Leggi la sinossi ufficiale:

Clark Thompson (Ben Falcone) è un impiegato del supporto tecnico di medio livello, che fa la sauna con suo padre, Gene (Kevin Dunn), si strugge per la sua collega Amily (Melissa McCarthy) e ama i suoi gatti. Quando inizia a brillare, inizia a rendersi conto che non è una giornata normale in ufficio e Dio ha piani più grandi per lui. Clark non può salvare l’umanità da solo, deve radunare il suo gregge di colleghi non corrispondenti, la sua cotta di lunga data Amily e gli alleati angelici per superare in astuzia Satana stessa (Leslie Bibb). Insieme, sono solo un gruppo di umani medi che si uniscono per il bene superiore perché, dopo tutto, non puoi salvare il mondo da solo.

Le foto idiote preferite da Dio

Flusso L’idiota preferito di Dio stagione 1 su Netflix il 15 giugno.