Data di rilascio del 1899 confermata da Netflix per la serie horror misteriosa tedesca

La data e l’ora di uscita internazionale per l’imminente serie TV horror del periodo del 1899 sono state finalmente confermate da Netflix.

Una delle più grandi serie tedesche degli ultimi anni è stata Dark, andata in onda su Netflix in tre stagioni elettrizzanti.

Questa settimana, i creatori di Dark stanno tornando al gigante dello streaming OTT con un nuovissimo IP; una serie horror misteriosa chiamata 1899.

Per fortuna, non ci saranno misteri quando la serie verrà lanciata in tutto il mondo, con Netflix che ha appena confermato l’ora di uscita internazionale per il 1899: ecco tutto ciò che i fan devono sapere.

1899 | Teaser ufficiale | Netflix BridTV 10326 1899 | Teaser ufficiale | Netflix https://i.ytimg.com/vi/DS2_gsMdij4/hqdefault.jpg 1027496 1027496 centro 13872

Di cosa parla 1899?

1899 è una serie TV horror-mistery di prossima uscita, sviluppata dai creatori del franchise Dark Jantje Friese e Baran bo Adar.

La serie è ambientata nel 1899 su un piroscafo migrante mentre si dirige dall’Europa agli Stati Uniti d’America.

“I passeggeri, un miscuglio di origini europee, uniti dalle loro speranze e sogni per il nuovo secolo e il loro futuro all’estero. Ma il loro viaggio prende una svolta inaspettata quando scoprono un’altra nave di migranti alla deriva in mare aperto. – Sinossi del 1899, tramite Netflix Media Center.

Dopo aver indagato su questa seconda nave migrante, i passeggeri si imbattono in una disgustosa rivelazione… qualcosa che “trasformerà il loro passaggio verso la terra promessa in un orribile incubo”.

La serie è una produzione tedesca ma potrà essere guardata con opzioni doppiate in inglese, spagnolo, francese, polacco, tedesco, danese, portoghese e cantonese.

Data e ora di rilascio del 1899 confermate

1899 è programmato per essere presentato in anteprima in tutto il mondo tramite la piattaforma di streaming Netflix giovedì 17 novembre.

Come confermato da Netflix sul Media Center della piattaforma, tutti gli episodi della stagione 1 del 1899 usciranno per lo streaming OTT nei seguenti orari internazionali:

Ora del Pacifico – 12:00

Ora orientale – 3:00

Ora britannica – 8:00

Ora europea – 9:00

Ora dell’India – 13:30

Ora delle Filippine – 16:00

Ora legale dell’Australia centrale – 18:30

La stagione 1 del 1899 sarà composta da otto episodi individuali; i titoli non sono ancora stati condivisi.

“L’intera prospettiva europea è stata molto importante per noi, non solo dal punto di vista della storia, ma anche del modo in cui l’avremmo prodotta. Doveva davvero essere una collaborazione europea, non solo per il cast ma anche per la troupe. Sentivamo che con gli ultimi anni in cui l’Europa era in declino, volevamo dare un contrappunto alla Brexit e al nazionalismo in aumento in diversi paesi, per tornare a quell’idea dell’Europa e degli europei che lavorano e creano insieme”. – Jantje Friese, via Scadenza.

Questo contenuto non può essere caricato Vedi altro 1899 – una nuova entusiasmante serie dai creatori di DARK – debutta questo giovedì! Ciò che è perduto sarà trovato… pic.twitter.com/MZbucHdkYf — Netflix (@netflix) 15 novembre 2022

Visualizza tweet

Elenco completo del cast per la serie 1899

L’elenco completo del cast per la prossima serie TV del 1899 include:

Emily Beecham nel ruolo di Maura Franklin

Andreas Pietschmann nel ruolo di Eyk Larsen

Miguel Bernardeau come Ángel

José Pimentão nel ruolo di Ramiro

Maciej Musiał nel ruolo di Olek

Mathilde Ollivier nel ruolo di Clémence

Jonas Bloquet nel ruolo di Lucien

Isabella Wei nel ruolo di Ling Yi

Gabby Wong nel ruolo di Yuk Je

Rosalie Craig nel ruolo di Virginia

Alexandre Willaume nel ruolo di Anker

Maria Erwolter nel ruolo di Iben

Lucas Lynggaard Tønnesen nel ruolo di Krester

Clara Rosager nel ruolo di Tove

Yann Gael nel ruolo di Jérôme

Fflyn Edwards nel ruolo di Elliot

Isaak Dentler nel ruolo di Franz

Martin Greis-Rosenthal

Aneurin Barnard nel ruolo di Daniel

“Essere fedeli alle culture e alle lingue era davvero importante, non abbiamo mai voluto avere personaggi di paesi diversi, ma tutti parlano inglese”, spiega Friese. “Volevamo esplorare questo cuore dell’Europa, dove tutti vengono da qualche altra parte e parlano una lingua diversa, e la lingua definisce gran parte della tua cultura e del tuo comportamento”. – Jantje Friese, via Scadenza.

Di Tom Llewellyn – [email protected]

Mostra tutto

In altre notizie, l’ora di uscita del 1899 confermata da Netflix per la serie horror misteriosa tedesca