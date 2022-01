Darlene muore nella stagione 4 di Ozark? Confermato il destino del personaggio ribelle

**Attenzione: maggiori spoiler in vista**

Ozark non è mai stato uno spettacolo per giocare sul sicuro. Tuttavia, il finale della stagione 4, parte 1, potrebbe aver consegnato ai fan il colpo più scioccante di sempre. Più avanti, esploriamo quale destino ha incontrato Darlene nell’episodio finale.

La stagione 4 di Ozark è andata in crash venerdì 21 gennaio e tutti e sette gli episodi sono ora disponibili per lo streaming su Netflix.

Ozark | Stagione 4 Parte 1 Rimorchio | Netflix

BridTV

7652

Ozark | Stagione 4 Parte 1 Rimorchio | Netflix

https://i.ytimg.com/vi/SB3xj2BKgHs/hqdefault.jpg

937039

937039

centro

13872

Darlene muore a Ozark?

Sfortunatamente, Darlene muore a Ozark. In scene scioccanti, abbiamo visto Javi (Alfonso Herrera), un membro di spicco del cartello della droga Navarro, sparare a Darlene e al suo nuovo marito Wyatt mentre il piccolo Zeke piange in lontananza.

La morte di Darlene è stata presa in giro nella premiere della quarta stagione, con Javi che ha interrogato Marty (Jason Bateman) e Wendy (Laura Linney) su cosa intendessero fare per il nascente impero della droga di Darlene. Sembrerebbe ai fan che alla fine Javi abbia preso in mano la situazione, eliminando Darlene e Wyatt dalla competizione.

Parlando con EW della morte di Darlene, Alfonso Herrera ha dichiarato: “Come attore che interpreta Javi, ero molto entusiasta di vedere l’arco narrativo di questo personaggio. L’ultima scena è molto potente, è molto esplosiva”.

Netflix

La stagione 4 è l’ultima stagione di Ozark?

Netflix ha confermato che la stagione 4 sarà l’ultimo capitolo di Ozark. Nell’ambito dell’evento globale TUDUM di Netflix del 25 settembre 2021, è stato rivelato che Ozark non sarebbe tornato per una quinta stagione, chiudendo la storia di ogni personaggio.

Fortunatamente, c’è ancora un’ultima serie di episodi invisibili. La stagione 4, parte 2, non ha ancora una data di uscita ufficiale, ma si spera che i fan possano vedere il contraccolpo della morte di Darlene entro la fine dell’anno.

Impossibile caricare questo contenuto

I fan reagiscono alla morte di Darlene

I fan saranno senza dubbio commossi dalla morte di Darlene, poiché il suo comportamento irregolare e spietato l’ha trasformata in una delle preferite dai fan. Un fan ha pubblicato: “Dovrei dormire ma voglio vedere Darlene”.

Questo fan ha espresso il proprio shock pubblicando: “Aspetta cosa?? Questo tizio ha appena ucciso Darlene e Wyatt.

Tuttavia, ci sono quelli che saranno felici che Darlene abbia finalmente ricevuto la sua punizione, poiché nel 2020 questo fan ha detto: “Darlene merita una morte fredda”.