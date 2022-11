Da quando è stato annunciato che Netflix avrebbe nuovamente collaborato con Baran bo Odar e Jantje Friese, i creatori della loro serie tedesca di successo Scuroi fan si sono chiesti quanto sia connesso Scuro sarà alla loro nuova serie 1899.

Dato che 1899 è stato pubblicizzato come un’altra serie di misteri strabilianti con elementi di fantascienza, è perfettamente comprensibile il motivo per cui le persone potrebbero credere che i due spettacoli siano in qualche modo collegati. Tuttavia, sebbene gli spettacoli abbiano somiglianze tonali, la trama e i temi generali sono piuttosto diversi.

Mentre Scuro è iniziata come una storia su un bambino scomparso che ha svelato un mistero che abbraccia decenni, 1899 segue un gruppo di migranti diretti verso l’America su un piroscafo. Ma nessuno dei passeggeri è quello che sembra inizialmente, e quando trovano una nave perduta in mare, iniziano ad accadere loro cose strane e spaventose.

Dark e 1899 sono ambientati nello stesso universo?

Mentre chiacchieravano con The Hollywood Reporter, Odar e Friese hanno confermato che i due spettacoli lo sono non imparentato. Non vedrai alcun personaggio da Scuro che appare nella nuova serie.

Una cattiva idea che abbiamo sicuramente detto che non accadrà è quella 1899 è relazionato a Scuro. Riceviamo spesso questa domanda. Quindi per tutti i fan là fuori: mi dispiace, non ci saranno personaggi di Scuro apparendo all’improvviso sulla nave.

Il 1899 è confuso come Dark?

Se pensavi Scuro era confuso, c’è una possibilità con cui potresti lottare 1899. La prima stagione presenta molti elementi diversi, ma non è necessariamente difficile da seguire. Tuttavia, come accennato nell’intervista a The Hollywood Reporter, Scuro non è stato molto confuso nella prima stagione. Non è diventato più complesso fino alle stagioni successive.

I membri del pubblico che amano i puzzle apprezzeranno 1899ma lo spettacolo potrebbe diventare più scoraggiante se continuasse per più di una stagione.

Cerchiamo davvero di essere molto fedeli al nostro pubblico principale, che ama solo i puzzle ma conosce anche ogni codice e ogni riferimento culturale. Sono molto bravi a mettere insieme i pezzi. Vogliamo davvero che sia una grande esperienza per loro e non renderla troppo facile. Se fai parte di quel gruppo centrale e l’hai capito, dovresti essere orgoglioso di te stesso, è un’esperienza fantastica.

Bo Odar ha aggiunto: “Abbiamo già idee per una seconda e terza stagione 1899e diventa complicato “, confermando essenzialmente che lo spettacolo potrebbe diventare più confuso man mano che va avanti.

Il 1899 presenterà il viaggio nel tempo?

Il viaggio nel tempo e le dimensioni parallele erano una parte significativa del mistero in Scuroma non preoccuparti 1899 essendo una ripetizione dell’altra serie.

Durante un’intervista con Deadline l’anno scorso, bo Odar ha chiarito che il nuovo spettacolo riporterà lui e Friese alle loro “radici misteriose”, e non hanno intenzione di ripetersi.

“Non ci ripetiamo, lo odiamo davvero, ma sarà un puzzle divertente per il pubblico. Stiamo tornando alle nostre radici misteriose.

1899 uscirà giovedì 17 novembre su Netflix. Aggiungi la serie alla tua watchlist proprio qui.