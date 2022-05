Dare un senso al “Benvenuti nell’Eden” di Netflix al di là di Blue Athleisure, un culto letale ed evasione

Dopo Gioco del calamaro e il modo in cui ha preso d’assalto l’industria dell’intrattenimento che nessuno dimenticherà presto, abbiamo smesso di vivere negando la nostra ossessione per l’evasione. Successi recenti come Inventare Anna e Archivio 81 hanno lavorato solo per rafforzare questa convinzione. Ma l’ultima serie Netflix che sta facendo notizia ha molto di più da offrire oltre alla semplice evasione. Quindi, cos’altro c’è da aggiungere a Netflix Benvenuto nell’Eden oltre il blue athleisure, immagini straordinarie e un culto letale che urla evasione?

Cosa rende la serie così speciale?

A prima vista, ci sono molte cose in merito Benvenuto nell’Eden semplicemente non ha senso. Noi non sappiamo qual è il problema con Blue Eden, sappiamo solo che la bevanda provoca allucinazioni. Inoltre, gli spettatori non ottengono mai chiusure su come funziona il sistema- perché Astrid sceglie chiunque scelga. Dal momento che la serie fa riferimento a classici di culto come I giochi della fame e The Truman Showinsieme a DiCaprio La spiaggia, non impareremo mai quanto sia criptica la selezione, o capiremo la politica dietro di essa come abbiamo fatto noi I giochi della fame?

Mentre Benvenuto nell’Eden è davvero molto simile ai suoi precedenti. Offre evasione. Lo spettacolo fa una dichiarazione sociale. E per non parlare del fatto che lo è visivamente sbalorditivo. Forse, dopotutto, il blue athleisure potrebbe non essere lì solo per la trama. Ma tutte queste caratteristiche sono una dozzina da dieci centesimi. Che cosa Benvenuto nell’Eden fa diversamente è ciò che chiamiamo ‘Condimento 2022‘.

Benvenuti in Eden- come 2022 come si arriva

La maggior parte sarebbe d’accordo sul fatto che non siamo generici quando diciamo che la pandemia è stato un brutto momento per tutti. Mentre gran parte della popolazione si occupava di malattie e morte, il resto era bloccato nelle proprie case. Sì, all’inizio è stato emozionante. Tutto il caffè e gli allenamenti senza attrezzatura erano solo un segno di come finalmente abbiamo avuto il tempo di concentrarci su noi stessi in un modo che prima non avevamo.

Ma abbiamo anche avuto il tempo di rallentare e concentrarci sulla nostra salute mentale. E questa parte non era poi così buona. I social media erano la nostra unica finestra sul mondo reale poiché quelli che guardavano le nostre stanze non mostravano segni di umani. Quando i personaggi di Benvenuto nell’Eden urlare per aver perso i loro telefoni, sembra un vero problema con cui risuonano. La nostra dipendenza dai nostri telefoni è sempre stata ciò che i boomer amano chiamare “problema“.

L’originale spagnolo di Netflix non offre tanta evasione in quanto è un portale che ci mostra i nostri problemi reali. Per mancanza di un termine migliore, uno schiaffo alla realtà è come noi preferiamo chiamarlo. L’esecuzione non è stata buona come avrebbe potuto essere? Dobbiamo dire che siamo d’accordo qui. Il concetto era leggermente, se non del tutto infantile? Siamo d’accordo anche qui.

Ma la serie è riuscita in qualche modo a colpire un nervo scoperto con i personaggi molto riconoscibili che sono sempre in fuga per evadere dalla realtà? I numeri parlano da soli in questo caso come Benvenuto nell’Eden continua ad essere in cima alle classifiche Netflix in tutto il mondo.

In streaming su Netflix ora.

