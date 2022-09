Danny Griffin di Winx Saga età, Instagram, altezza, fidanzata

Destino: la saga delle Winx tornato sui nostri schermi venerdì 16 settembre! Danny Griffin interpreta Sky, l’interesse amoroso sullo schermo di Abbey Cowen (Bloom), nell’adattamento live-action di Netflix della popolare serie animata Il Winx Club.

Se volessi saperne di più Destino: la saga delle Winxs Danny Griffin, quindi continua a leggere per scoprire tutto ciò che sappiamo sull’attore.

Danny Griffin età

Danny Griffin ha 25 anni. È nato il 2 luglio 1997 a Londra ed è cresciuto in Cornovaglia, nel Regno Unito. Mentre molti lo conoscono come Sky da Destino: La saga delle Winx, altri lo riconosceranno dai suoi successi come cavaliere nel mondo equestre.

Altezza di Danny Griffin

Secondo la sua pagina biografica ufficiale di IMDb, il fusto britannico è alto 6 piedi e 1 pollice.

Danny Griffin Instagram

Con account di fan e falsi esistenti su Instagram, di tanto in tanto potrebbe essere difficile individuare l’account corretto che stavi cercando, quindi per risparmiarti i problemi abbiamo trovato l’Instagram ufficiale di Danny Griffin per te.

Puoi trovare l’attore britannico sulla piattaforma dei social media sotto la maniglia @danny_griffin_. Se dovessi seguire l’attore, troverai molti contenuti da leggere. Compresi scatti amati, look dietro le quinte e ricordi delle vacanze.

Ruoli di Danny Griffin

Secondo IMDb, l’attore ha sei crediti di recitazione a suo nome in questo momento. Mentre la maggior parte lo conoscerà come il fusto Sky di Netflix Destino: la saga delle Winxi fan con gli occhi d’aquila lo avrebbero riconosciuto come Aslan di Matthew McConaughey Il gentiluomo (2019) o forse dal suo periodo nella serie Prendi anche (2020) come Shane.

Ha anche recitato in:

Così imbarazzante

Sopravvivere al Natale con i parenti

Scagnozzo libero

Danny Griffin e Abigail Cowen si frequentano?

Danny esce con la co-protagonista e interesse amoroso sullo schermo Abigail Cowen. Secondo i rapporti, la coppia ha iniziato a frequentarsi nel 2021 e si è incontrata sul set di Destino: La saga delle Winx. Così carino!