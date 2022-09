Dall’essere in affari con Adidas e Nike, a ora al timone della sua azienda, come Kanye West vale 6,6 miliardi di dollari sta tirando i colpi a Yeezy

Kanye West è un uomo dai molti talenti. E mentre tutti possiamo ridere ed esprimere giudizi sui suoi crolli di Instagram, non si può negare che il suo mestiere non è assolutamente uno scherzo. Solo un paio di anni fa, Kanye West, ora Ye, aveva un debito di oltre mezzo milione, ma l’uomo non si stava sgretolando. Quando Ye ha detto ha sempre contato su Dio, perché “Ha fatto miracoli su di me” in No Child Left Behind, non stava scherzando.

Come il rapper sia riuscito a gettare le basi di un iconico affare in ore di onda non è certo un miracolo. Kanye West, che ora è su tutte le furie su Instagram per il modo in cui Adidas e Gap stanno rubando i suoi modelli, ha iniziato questo viaggio con un debito di $ 53 milioni.

Come Kanye West ha dato vita a Nike Air Yeezy a mezz’aria

Tutto è iniziato nel 2007, quando Kanye West era su un volo con il CEO di Nike, Mark Parker. Si è fidato di se stesso e ha tirato fuori il suo blocco da disegno in quel momento e ha iniziato a creare modelli di scarpe senza sapere dove stesse andando con questo. Entro la fine del volo, West aveva convinto Parker a lasciargli disegnare scarpe. E subito dopo, il CEO ha organizzato un incontro con il rapper e il designer dietro le Air Jordan Tinker Hatfield. È così che sono nate le iconiche Nike Air Yeezys.

Sebbene le scarpe fossero un successo, Kanye voleva la royalty e Nike non si muoveva. Inoltre, il rapper ha affermato che le sue scarpe sono state le uniche a lasciare lo stesso impatto delle Air Jordan e che dovrebbe essere trattato come un atleta. È stato notoriamente citato dicendo: “Vado al Garden e gioco uno contro NESSUNO. Sono un atleta di prestazioni” al Lo spettacolo di Angie Martinez di Hot 97.

Questa deriva lo ha portato a rompere con Nike nel 2013 e unirsi ad Adidas. In Adidas, Kanye detiene ora il 15% delle royalties all’ingrosso. Inoltre, ha il 100% di proprietà del marchio Yeezy e la quota di marketing annuale. Tuttavia, il rapper afferma che non rinnoverà l’accordo con Adidas dopo il 2026, e allo stesso modo con Gap. West ha accusato entrambe le società di aver copiato i suoi progetti. Nel prossimo futuro, ha detto che avrebbe conquistato l’industria dell’abbigliamento da solo.

