Dall’aspetto di Andrew Garfield a un improbabile abbinamento romantico, ecco alcune teorie sbalorditive per la quinta stagione di “Cobra Kai”

Non c’è niente di più fastidioso al mondo che aspettare che il tuo programma preferito venga riprodotto in streaming. Per un fan, non c’è agonia più grande di questa. La stessa è la condizione di Cobra Kai fan che stavano aspettando stagione 5 da più di un anno. Dal momento che i fan hanno visto il trailer ora, l’ufficialità Twitter conto di Cobra Kai ha affidato loro un nuovo compito che ora ha reso le cose estremamente interessanti.

Alcuni strani abbinamenti e previsioni sulla quinta stagione di Cobra Kai

Come abbiamo visto nel trailer ufficiale dello show, questa stagione avrà molto di più di quello per cui siamo pronti. Molti personaggi da Il bambino del karate film sono tornati al tappeto. Alcuni amici sono diventati nemici e alcuni nemici si sono trasformati in amici. Le coppie sono tornate insieme e alcune di loro si sono separate.

In mezzo a tutto il dramma, quello di Cobra Kai account ufficiale twittato chiedendo ai fan le loro teorie per la stagione 5. E i fan hanno alcune teorie davvero interessanti e strane. Ecco un assaggio di alcuni di loro.

Mentre uno di loro ha detto che sarebbe stato Kreese contro argentodisse l’altro Amanda avrebbe finalmente imparato il karate. Alla fine della stagione 4, abbiamo visto Miguel andando a Messico per trovare suo padre e Johnny promettente Carmen per riportarlo indietro sano e salvo. Un fan ha previsto un interessante teoria che lo circonda.

Ho una teoria su Miguel in Messico, quando trova suo padre scopre la verità, ma alla fine Miguel e Johnny si incontrano di nuovo, con Miguel che dice "sen…sei"dopodiché ci sarà una rissa tra Miguel, Johnny e Robby contro il padre di Miguel e i suoi accompagnatori — Apolo 215 (@CrfatJavier) 21 agosto 2022

Abbiamo anche visto Daniele cercando di convincere Antonio per imparare il karate. Ma non era serio. Ma in questa stagione, potremmo vedere Anthony imparare i trucchi segreti di Miyagi fare karatè.

Anthony impara la tecnica segreta della paralisi, poiché è stato l’unico a leggere la pergamena nel dojo. E Anthony decide di applicare la tecnica nel torneo con Kenny per tagliare la serie di violenze. So che Anthony non sa leggere il giapponese, ma può usare un traduttore, haha ​​pic.twitter.com/CzP1DfnsZm — IMAginario (@IMAdeshuesado) 21 agosto 2022

La teoria più strana riguarda Demetri. Anche se ha il rapporto più sorprendente insieme a Yasminei fan lo hanno abbinato a questo personaggio.

eli e demetri essendo fidanzati! — nic (@hawtrii) 21 agosto 2022

Riesci a immaginare Spiderman che fa karate?

Mentre i fan hanno previsioni sulla prossima stagione, questo utente lo ha commentato Andrea Garfield sarebbe apparso alla fine di questa stagione.

Andrew Garfield arriverà alla fine — Reinhart Weichraus (@Reinhartraus) 21 agosto 2022

Hai fatto Avviso nelle foto o nel trailer questi uomini in giacca? C’è qualche indagine sta succedendo? Gli studenti ne fanno parte?

perché nei dojo vediamo scene con questi ragazzi in giacca e cravatta che guardano l’allenamento? È stata fatta una segnalazione e stanno indagando su di essa? Cobra Kai cadrà a causa di questa indagine? pic.twitter.com/9cBZTJ8G6I — ca (@cobrazkai) 21 agosto 2022

Guarda alcune di queste teorie qui e dicci se stai pensando lo stesso.

Johnny e Daniel diventano ufficialmente amici, Robby e Miguel non solo diventano amici, ma fratelli (o almeno è stato annunciato che alla fine lo saranno.) Inoltre, Tory dice chiaramente cosa è successo alla competizione e Kreese è il vero padre di Johnny e si riscatta . — Rilly2021 (@rilly2021) 22 agosto 2022

Silver cercherà di reclutare Barnes, ma è ancora furioso per aver perso il combattimento in KK3 e incolpa Silver. Questo sarà il motivo per cui Silver chiama altri sensei. Alla fine, Barnes si allea con Daniel, Johnny e Chozen per sconfiggere Silver ei suoi sensei. — Reis Art (@ReisArt) 21 agosto 2022

Penso che i barnes all’inizio odieranno l’argento e combatteranno, ma alla fine si uniranno all’argento e inseguiranno Daniel, posso vedere che è una situazione simile a quella con Johnny e Kreese — George Bell Jr (@GeorgeBellJr_) 21 agosto 2022

Ci sono molte teorie interessanti in giro per la nuova stagione di Cobra Kai. Cosa ne pensi di queste teorie? Hai anche delle previsioni su cosa accadrà dopo? Condividili con noi nella casella dei commenti qui sotto.

