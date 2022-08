Dalla prigione alla fuga dai demoni del diavolo: “The Cuphead Show” tornerà per la seconda stagione con più emozione, caos e calice

Oggi è il tuo giorno fortunato come The Cuphead Show! promette un “avventura in alto mare” nella stagione 2. La commedia dei cartoni animati è uscita sulla piattaforma all’inizio del 2022. I fan si sono immediatamente avvicinati al cartone animato per via dei personaggi adorabili e dello stile di animazione del tubo di gomma che ricordava l’età d’oro dell’animazione, gli anni ’30. Ti ricorderebbe immediatamente le animazioni di Walt Disney e Max Fleischer. Basato sul Cuphead del 2017, lo streamer ha rapidamente rinnovato lo spettacolo per una seconda stagione a causa della schiacciante risposta positiva. Ora ha rilasciato un nuovo trailer insieme a una data di uscita. Veniamo a tutti i dettagli succosi.

La commedia di cartoni animati di Netflix pubblica un nuovo trailer

La commedia animata Netflix segue Cuphead e suo fratello Mugman nelle loro disavventure mentre scappano da un diavolo molto comico. La scorsa stagione, il tradimento di Chalice li ha gettati in prigione. Ma il trailer rivela che Chalice è tornato in questa stagione. Nonostante i fratelli lottino per fidarsi di nuovo di lei, si uniscono a lei in un’avventura che coinvolge pirati, caramelle e un mostro marino. Naturalmente, anche il Diavolo è alle loro calcagna. Convoca i suoi migliori demoni in questa stagione per rapire i fratelli, ma beh, i suoi demoni sono un po’ troppo adorabili per essere intimidatori. Oltre ai personaggi preferiti dai fan che tornano in questa stagione, compaiono anche diversi boss, vale a dire il capitano Brineybeard e la baronessa Von Bon Bon.

Prigione? Pirati? Il diavolo? Ecco perché si chiama avventura! Lo spettacolo di Cuphead! ritorna con nuovi episodi il 19 agosto. pic.twitter.com/wNwPajVG4r — Netflix Geeked (@NetflixGeeked) 5 agosto 2022

Si prevede che il cast vocale riprenderà i propri ruoli in questa stagione, inclusi Tru Valentino, Frank Todaro, Wayne Brady, Grey Griffin, Joe Hanna e Luk Millington-Drake.

LEGGI ANCHE: The Cuphead Show! Su Netflix: quanti anni hanno Cuphead e Mugman? Qual è la loro età?

Quando è The Cuphead Show! stagione 2 in arrivo su Netflix?

Stagione 2 della bizzarra commedia The Cuphead Show! arriverà sulla piattaforma il 19 agosto. Non abbiamo ancora un numero di episodi per questa stagione. Tuttavia, possiamo presumere che avrà 12 episodi proprio come la sua prima stagione. Netflix aveva ordinato un totale di 48 episodi, quindi gli episodi rimanenti potrebbero cadere come parte della stagione 3 entro la fine dell’anno!

Sei entusiasta della prossima stagione? Fateci sapere nei commenti.

LEGGI ANCHE: Check The Cuphead Show! Meme su cui i Twitterati stanno ridacchiando

Il post From Prison to Escaping the Devil’s Demons: “The Cuphead Show” tornerà per la stagione 2 con più emozioni, caos e calice è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.