Dalla data di uscita di Cold, cast, sinossi, trailer e altro ancora

In Dal freddo. Margarita Levieva nei panni di Jenny nell’episodio 101 di In From the Cold. Cr. Enrique Baró Ubach/Netflix © 2021

Il mestiere di spionaggio è al centro della scena su Netflix all’inizio del 2022 con la serie originale, Dal freddo.

Le spie russe potrebbero non essere un luogo comune come gli agenti federali nei media, ma questa particolare categoria di nicchia del genere thriller tende a produrre successi.

Dal freddo, prende la trama ben calpestata di un’ex spia di origine russa che viene trascinata indietro nella vita che si sono lasciati alle spalle e la ribalta aggiungendo un elemento di fantascienza.

Jenny Franklin, una mamma single dall’America, non è così ordinaria come sembra e la CIA lo sa. È la chiave per scoprire la fonte dietro una follia omicida usando metodi che hanno una peculiare somiglianza con il suo stesso esperimento date abilità speciali.

Ecco cos’altro sappiamo sul dramma poliziesco fantascientifico!

Dalla data di uscita a Cold

La serie debutterà venerdì 28 gennaio 2022. Avrà otto episodi che saranno tutti disponibili per lo streaming.

In dal cast freddo

Margarita Levieva nel ruolo di Jenny Franklin

Cillian O’Sullivan nel ruolo di Chauncey

Lydia Fleming nel ruolo di Becca

Charles Brice come Chris

Alyona Khmelnitskaya nel ruolo di Svetlana Petrova

Stasya Miloslavskaya nel ruolo di Anya

Lola Mae Loughran nel ruolo di Maddie Davis

Amanda Bright nel ruolo di Ladonna Davis

Jose Luis Garcia Perez nel ruolo di Felipe Calero

Anastasia Martin come Faina Orlov

Jeremy Ang Jones nel ruolo di SuYin

Anatoly Chugunov come SVR Tech

Anna Jobarteh nel ruolo di Claire Reed

Mat Cruz nel ruolo di Tomás

Jade-Eleena Dregorius nel ruolo di Zoya Kotova

Dalla sinossi di Cold

La sinossi ufficiale tramite Netflix:

Durante una vacanza europea con sua figlia, la vita di una mamma single americana viene sconvolta quando la CIA la costringe ad affrontare il suo passato sepolto da tempo come spia russa, che era anche il prodotto di un esperimento altamente classificato del KGB che le garantiva abilità speciali. Dopo che una misteriosa serie di incidenti maniacali e omicidi suggerisce che qualcuno con le sue esatte capacità sta prendendo di mira persone innocenti, Jenny (Margarita Levieva) è costretta a nascondersi per fermare questo cattivo o rischiare di perdere la famiglia e la nuova vita che ha costruito.

Dal trailer di Cold

Ti terremo aggiornato su di più Dal freddo notizie non appena arrivano.