Dal sogno all’incubo, il cast di “The Sandman” sfoggia un look chic all’evento Sandiego Comic-Con

Sognate, cari sognatori, sognate! Morpheus, il signore dei sogni, sfuggirà presto alla sua trappola e atterrerà sui tuoi schermi come L’uomo di sabbia. Sì, mancano solo pochi giorni prima che otteniamo il miglior adattamento comico dell’anno di Netflix. Quindi, preparati. Le tue paure e fantasie più profonde si manifesteranno nel luogo chiamato Sognare finché il suo santo signore non sarà catturato. Forse, il ciclo del sogno e del risveglio farà viaggiare il signore attraverso lo spazio e il tempo per riparare il caos causato dalla sua assenza. E il cast di The Sandman rende solo più dolce l’affare di guardare questo Netflix Original.

Ma prima di vedere la morte e il sogno camminare fianco a fianco, ecco alcune notizie interessanti. Hanno già visitato il più grande raduno dell’anno per i fumetti e la cultura popolare: il San Diego Comic-Con 2022. Offre un luogo a creatori, esperti e fan per interagire e dibattere sulla cultura popolare. La Warner Bros. Discovery aveva fatto la sua prima apparizione fisica all’evento con il cast stellare della serie di adattamenti a fumetti di Neil Gaiman, L’uomo di sabbia. Loro, insieme agli altri personaggi biblici e allo stesso Gaiman, hanno avuto una tavola rotonda e hanno condiviso il trailer ufficiale della serie.

Il pannello includeva stelle Tom Sturridge, Gwendoline Christie, Vivienne Acheampong, Boyd Holbrook, Kirby Howell-Baptiste, Mason Alexander Park, Jenna Coleman, Vanesu Samunyai, Patton Oswalt, Gaiman e Allan Heinberg. Tutti loro stavano sfoggiando i loro abiti e i fan stavano impazzendo dopo il Comic-Con. Ecco tutto ciò che devi sapere a riguardo.

Il cast di The Sandman ha colpito Sandiego Comic Con 2022 nel modo più alla moda

I membri del cast della prossima serie di Netflix, L’uomo di sabbia sembrava avere un divertimento estremo all’evento. Una cosa che ha catturato la nostra attenzione, però, sono stati i loro abiti. Holbrook, The Corinthian, indossava un abito ampioe i fan avevano già aggiornato il loro guardaroba. Inoltre, indossava Christie un bellissimo caftano di rosso e nero abbinato con décolleté perfette da abbinare al suo vestito.

E mentre Kirby Howell stava dando questo elegante, fotogenico e un po’ nerd guarda, Jenna Coleman stava ostentando in lei Abito nero da 40 libbre. Il signore dei sogni era piuttosto dentro abbigliamento nero e semplice con un paio di stivali luminosi. Nel frattempo, c’era Vivienne Acheampong un abito a stampa floreale con un paio di calzature sexy. Sicuramente sembra che abbiano avuto il senso di stranezza e grandezza della scala esattamente nel modo giusto.

LEGGI ANCHE: Netflix svela la voce dietro Martin Tenbones in “The Sandman”, ricordate la testa rimpicciolita di “Harry Potter”?

Mason Alexander Park, che indossava di nuovo un completo completamente nero, è andato su Twitter per condividere la loro tavola rotonda. E sembra che il cast e Gaiman, che è estremamente orgoglioso di loro, abbiano trascorso una bella giornata.

Miglior giorno di sempre? #TheSandman pic.twitter.com/ohro93eQTQ — Mason Alexander Park (@MasonAPark) 25 luglio 2022

I fan stanno impazzendo dopo l’evento e il debutto del trailer. Si sono persino congratulati con l’attrice nei commenti.

L’ultima foto mi sta uccidendo vi benedica!!!! — dott. mandibola | #BLM #ACAB (@RaccoonHelle) 25 luglio 2022

Il cast è sbalorditivo, sembrate tutti così felici e Neil sembra così orgoglioso. Non vedo l’ora di vedere questo spettacolo! — Paty – Sommelier de PFF2 (versione di Taylor) (@bringthecat) 25 luglio 2022

Sono rimasto sbalordito nel vederti "in azione" nel trailer. Hai davvero inchiodato tutta l’atmosfera che ho avuto da Desire negli anni in cui ho letto Sandman solo in quella scena veloce! — StabbyMcStabface (@Horrorview) 25 luglio 2022

Sembri così fottutamente felice in queste foto. Buon per te e complimenti. — John Thurner (@JRThurner) 25 luglio 2022

ADORO il tuo vestito, Mason. Chi è? — Gordon Mitchell Smith (@GordonSmithPoet) 25 luglio 2022

Quali sono i tuoi pensieri sul cast di? L’uomo di sabbia? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto. La serie sarà presentata in anteprima su Netflix il 5 agosto 2022.

Il post From Dream to Nightmare, ‘The Sandman’ Cast Flaunt Chic Looks at Sandiego Comic-Con Event è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.