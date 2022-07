Dal fingere al prevalere: Netflix pubblica il trailer di “Purple Hearts”, una storia di musica e militari

Adattato dal romanzo Netflix Original di Tess Wakefield Cuori viola intraprende la strada del romanticismo civile. Due persone completamente diverse entrano in un “matrimonio di convenienza” inconsapevoli che questo cambierà le loro vite per sempre. Ha recitato la regista Elizabeth Allen Rosenbaum Pretty Little Liars: i perfezionisti protagonista Sofia Carson al fianco di Nicholas Galitzine. E il film uscirà 29 luglio 2022mentre lo streamer continua la sua relazione con Alloy Entertainment.

Stringhe d’amore troveranno la loro strada verso gli aspiranti musicisti Cassie e Marine Luke. Poiché il loro falso patto matrimoniale si svilupperà in una connessione inevitabile per la vita. Netflix ha rilasciato ieri il trailer ufficiale del film ed è davvero fantastico. Una delle storie strazianti sta arrivando quest’estate a casa tua.

Cosa racconta il trailer Netflix di Purple Hearts su due giovani cuori in difficoltà?

La pagina ufficiale di Netflix ha pubblicato il primo sguardo al dramma romantico in arrivo Cuori viola su Twitter. Il post diceva:

“Cassie e Luke si sono appena sposati. Ora potrebbero innamorarsi. @sofiacarson e @nickgalitzine recitano in Purple Hearts. In anteprima il 29 luglio.

LEGGI ANCHE: Albert Wesker inzuppato nel sangue di un cane zombi è una nuova vista cruenta da “Resident Evil” di Netflix

Il trailer si apre con la voce di Carson mentre rivela la sua storia a Luke che la musica è la sua vita. Ma le sue condizioni di salute diventano sempre un ostacolo al suo successo. Mentre intravediamo il loro matrimonio e le lettere che si scrivono l’un l’altro. Inoltre, gli spettatori possono anche vedere che la famiglia di Luke è stata nell’esercito per generazioni. E ora sta prendendo la guardia per mettersi alla prova con suo padre. Ma ama anche il lavoro che sta facendo per la nazione.

Tuttavia, la realtà dietro questo matrimonio apparentemente perfetto è che si sono sposati solo per vantaggi personali. Perché Cassie era in una crisi medica mentre Luke ha un passato travagliato che nasconde a tutti. Nel trailer parlano del loro pretenzioso matrimonio dicendo:

“Se lo facciamo, dobbiamo farlo sembrare normale, come un vero matrimonio”.

Nel frattempo, avviene una tragedia che cambia tutto, come recita la sinossi ufficiale:

“Mentre il confine tra reale e finto inizia a sfumare, Cassie e Luke potrebbero finalmente ammettere di provare qualcosa di reale per la prima volta nella loro vita.”

LEGGI ANCHE: Dove puoi guardare il vincitore dell’Oscar Jamie Foxx su Netflix prima dell’uscita di “Day Shift”.

La commovente canzone “Come Back Home” presente nel trailer lo fa sembrare tutto più reale. Così, il primo sguardo ha lasciato gli spettatori sbalorditi. Questo viaggio dalla finzione al prevalere potrebbe portare via il cuore dei fan. Poiché il trailer ha già ricevuto circa 6 lakh di visualizzazioni entro 24 ore.

Dai un’occhiata al trailer completo del film appuntato di seguito!

Il post From Pretending To Prevailing: Netflix pubblica il trailer di “Purple Hearts”, A Story Of Music And Military è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.