Dal creatore di “Girl In The Picture” arriva un’altra orribile storia sull’omicidio, “I Just Killed My Dad” su Netflix

Sei stanco di quei tropi di narrativa di tutti i giorni? Hai bisogno di qualcosa che sia abbastanza orribile da farti venire i brividi da far gelare il sangue? Bene, Netflix ha tutto ciò che chiedi! Ed è senza dubbio noto per fornire alcune storie vere che aprono gli occhi di cui sapevamo poco. Da Inventare AnnaI segreti di Playboy, a Guida per sopravvivere. Crimine, thriller, travestimenti, omicidi, abusi, cibo, sport, stile di vita e altro ancora… dai un nome al genere e avrai un vassoio pieno di tali documentari. Aggiungendo alla sua collezione, Netflix ha portato l’ennesima docuserie sulla scia di Ragazza nella foto, e diventerà sicuramente un passaparola: Ho appena ucciso mio padre.

È interessante notare che il regista Skye Borgman, che è anche dietro il racconto del caso Sharon Marshall, dirige questa serie in tre parti. Esplorerà la psicologia dietro un crimine orrendo, come uccidere il proprio padre e accettare il crimine proprio così. Solleverà questioni importanti come quale tipo di mentalità complessa avrebbe portato all’incidente e rivelerà anche verità scioccanti. Se la premessa ti ha già incuriosito, ecco tutto quello che devi sapere a riguardo.

La docuserie è basata su un vero incidente?

Sì, è un vero documentario sul crimine. La serie è incentrata su Anthony Templet, un residente della Louisiana di 17 anni che ha ucciso suo padre. Sebbene l’idea sembri semplice, si è discusso sulle circostanze che hanno portato all’incidente.

Anthony ha litigato con suo padre, Burt, nella loro casa di Baton Rouge nel 2019 quando aveva 17 anni e alla fine lo ha ucciso. Fox ha riferito che Burt voleva sequestrare il telefono di Anthony per vedere se fosse stato in contatto con Susan, la sua ex moglie. (Si dice che solo pochi mesi prima dell’omicidio di Burts, Susan avesse presentato un’ordinanza di protezione contro di lui.) Da quel momento in poi, tutto peggiorò.

Ho appena ucciso mio padre: trailer e data di uscita di Netflix

Il trailer di 1 minuto e 44 secondi offre al pubblico informazioni dettagliate su ciò che dovrebbe aspettarsi dalle docuserie in tre parti. Come puoi vedere, cosa imposta Ho appena ucciso mio padre su Netflix a parte lo è produrrà lo stesso Anthony Templet. Il ragazzino che non ha avuto la possibilità di frequentare una scuola pubblica non conosce la sua data di nascita o l’indirizzo e cresce fino a uccidere il proprio padre è quello che incontriamo nella roulotte.

Tuttavia, quello che sembra essere un semplice omicidio e poi una confessione durante una telefonata con il 9-1-1, è in realtà un storia di una relazione padre-figlio contorta e violenta. Man mano che ciascuna parte presenta le proprie storie e più fonti valutano il caso, terze parti saranno in grado di farsi un’idea migliore di questo crimine non raccontato. La serie di documentari sul vero crimine debutterà su Netflix martedì 8 agosto.

LEGGI ANCHE: 5 motivi per cui dovresti trasmettere in streaming “The Vanished” su Netflix, il thriller psicologico del 2020 con Thomas Jane

Conoscevi già questo terribile incidente? Fatecelo sapere nella sezione commenti qui sotto.

Il post del creatore di “Girl In The Picture” arriva un’altra storia orribile sull’omicidio, “I Just Killed My Dad” su Netflix è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.