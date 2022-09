Dai un’occhiata all’entusiasmante teaser della terza stagione di Outer Banks (e l’uscita del 2023 è confermata!)

Finalmente abbiamo un nuovo aggiornamento Banche Esterne stagione 3! Durante l’evento TUDUM di Netflix, è stato rilasciato un emozionante teaser per l’attesissima terza stagione, insieme ad apparizioni speciali di alcuni membri del cast.

Potrei sembrare un disco rotto, ma Banche Esterne è facilmente una delle migliori serie per adolescenti in streaming su Netflix. In realtà, è uno dei migliori originali Netflix, secondo me. Le prime due stagioni hanno attirato tonnellate di spettatori e ci aspettiamo Banche Esterne la stagione 3 se la caverà altrettanto bene quando verrà presentata in anteprima.

La storia inizia con un ragazzo adolescente di nome John B che chiede l’aiuto dei suoi amici più cari per intraprendere una caccia al tesoro ad alto rischio mentre cerca anche di scoprire cosa sia realmente successo al suo presunto padre morto. Nella stagione 2, i Pogues si trovano più nei guai mentre tentano di localizzare e recuperare la Croce perduta di Santo Domingo. Poi, negli ultimi istanti della seconda stagione, scopriamo che il padre di John B è effettivamente vivo! Scioccante, vero? E non possiamo dimenticare che i Pogues sono rimasti bloccati su un’isola deserta. Sarà sicuramente interessante vedere dove ci porterà la storia quando Banche Esterne ritorna.

Fortunatamente, Netflix ha abbandonato il primo teaser per Banche Esterne stagione 3, che ci offre un’anteprima di ciò che verrà e un anno di uscita!

Guarda il nuovo teaser della terza stagione di Outer Banks

Nel nuovo teaser, vediamo i Pogues che cercano di capire come vivere sull’isola deserta mentre il dramma continua nelle Outer Banks e ovunque. Ma sembra anche che non rimarranno intrappolati sull’isola per troppo tempo. Rafe viene mostrato in un’intensa lotta con una persona misteriosa, Carla Limbrey sembra nervosa per qualcosa e Ward sta urlando mentre tiene in braccio qualcuno che sembra stia morendo.

Dai un’occhiata all’entusiasmante teaser qui sotto!

Può Banche Esterne la stagione 3 arriva già qui? Bene, sembra che passerà un po’ di tempo prima di vedere il nostro gruppo di amici preferito perché Netflix ha rivelato che l’attesissima terza stagione arriverà a 2023. Quando nel 2023? Ci piacerebbe sapere!

Ti aggiorneremo sicuramente quando Netflix annuncerà la data di uscita ufficiale per Banche Esterne stagione 3. Quindi, resta sintonizzato su Netflix Life!