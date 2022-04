Dai un’occhiata al libro su cui si basa The Flight Attendant mentre è in vendita

Alla fine di novembre 2020, HBO Max ha lanciato un nuovo spettacolo chiamato L’assistente di volo, dove Kaley Cuoco interpreta l’assistente di volo titolare Cassie Bowden che si sveglia a Bangkok accanto a un cadavere. Ora lo spettacolo è tornato con la sua seconda stagione, che sarà presentata in anteprima sulla piattaforma di streaming il 21 aprile, e i fan semplicemente non vedono l’ora di vedere cosa c’è in serbo per Cassie. Ma lo sapevate che la prima stagione era basata su un libro omonimo scritto da Chris Bohjalian? Quindi, prima che arrivi la nuova stagione, dai un’occhiata indietro e dai un’occhiata a dove è iniziata tutta questa storia.

di Chris Bohjalian L’assistente di volo è stato pubblicato nel 2018 ed è diventato un libro bestseller del New York Times. Il libro segue l’assistente di volo Cassie Bowden dopo che si è svegliata con i postumi di una sbornia, questa volta in una stanza d’albergo di Dubai, non a Bangkok, con un uomo morto a letto con lei. Come lo spettacolo, Cassie deve fare i conti con l’alcolismo, i suoi colleghi, gli agenti del Federal Bureau of Investigation (FBI) che le fanno domande e se potrebbe aver ucciso quest’uomo. Il libro racconta la storia in un modo diverso ma ugualmente accattivante. E la parte migliore è che è attualmente in vendita su Amazon in brossura per $ 7.

Anche se la prima stagione sembra essere rimasta abbastanza fedele al libro, è sicuro dire che la seconda stagione si allontanerà dal materiale originale e offrirà ai fan un nuovo sguardo su Cassie.

Assicurati di andare su Amazon per ottenere una copia di L’assistente di voloe non dimenticare di trasmettere in streaming la prossima seconda stagione dello show su HBO Max a partire dal 21 aprile.

