Dai un’occhiata a questo film di Ryan Reynolds con tre stelle Marvel e l’appartamento di Donald Trump su Netflix

Come ti sentiresti a sapere che questo film con Ryan Reynolds ha le stelle del Serie Marvel anche noi e potremmo non averlo notato? Beh si. Pensi di poterlo essere immortale? A meno che tu non sia un vampiro, ovviamente! Bene, questo film su Netflix ti mostra cosa accadrebbe se tu, un essere umano, volessi diventare immortale.

Ryan Reynolds con le stelle Marvel

Lo sappiamo tutti Piscina morta è un supereroe americano in Comico Marvel carattere. Ryan Reynolds ha interpretato il ruolo nella serie di film. Sapete che c’è un altro film di fantascienza che ha un’altra star Marvel con Ryan? Il nome di quel film è Sefl/meno (2015). È disponibile su Netflix. Se ami i film scientifici rivoluzionari combinati con qualche azione di eroe, dovresti esplorare questo.

Il film segue la storia di un uomo d’affari di grande successo e miliardario di nome Damian Hale. Gli viene diagnosticata una malattia terminale. Sarebbe morto presto. Tuttavia, gli salva la vita con l’aiuto del professor Albright. Il professore trasferisce la coscienza di Damian in un corpo nuovo e giovane di un uomo di nome Mark Bitwell. La storia ha molti colpi di scena, piena di sorprese e azione.

Ora, i cast del film lo sono Ryan Reynolds, Piscina morta stella, Ben Kingsley, Uomo di ferro 3 stella, e Derek Luca, Capitan America: Il primo vendicatore stella. Insieme a questi, fanno parte del cast anche Natalie Martinez, un’attrice americana, e Model, l’attore The Crown Matthew Goode come professore nel film e Victor Garber, attore e cantante canadese.

Maggiori informazioni sulle stelle Marvel in Self/less

Ryan Reynolds, che è il personaggio principale di Piscina morta film, opere teatrali due ruoli in Sé/meno. Interpreta sia Damian Hale (il corpo ospite di Hale) che Bitwell, l’uomo che ha venduto il corpo per coprire le spese mediche di sua figlia. La coscienza di Hale prende il controllo del corpo di Mark per sopravvivere.

Ben Kingsley nei panni di Damian Hale è un ricco uomo d’affari malato. Il suo casa nel film è in realtà Torre Trump, situato a Manhattan, New York. Cerca le migliori cure i soldi può comprare, un nuovo corpo. Damian cerca le cure migliori che i soldi possano comprare, un nuovo corpo. Ha una relazione contorta con sua figlia.

Derek Luke, come Anton appare per la prima volta come il nuovo di Damian amico dopo che Damian si è impadronito del corpo di Mark. Più tardi, Damian scopre che Anton lavora per Albright. Il professore aveva deliberatamente inserito Anton nella vita di Damian.

Il film ha svolte molto interessanti degli eventi ed è un thriller. Puoi guardare Sé/meno qui su Netflix. Se hai già visto questo film, condividi le tue recensioni qui sotto nella casella dei commenti.

