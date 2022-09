Dai un’occhiata a questa clip tempestata di stelle di Glass Onion: A Knives Out Mystery

I fan del mistero degli omicidi hanno mangiato bene tutto l’anno, poiché Netflix ha rilasciato i migliori titoli di questo amato genere.

Dalle serie più agghiaccianti e avvincenti, come Mostro: la storia di Jeffrey Dahmerai titoli più comici, come Incorniciato! Un mistero di omicidio siciliano, il sito di streaming ha un titolo perfetto per chiunque. E puoi scommettere che c’è anche un film giallo di omicidio adatto ai fan sfegatati del leggendario regista Rian Johnson. Esatto, stiamo parlando del film più atteso dell’anno, Cipolla di vetro: un mistero scaccia via.

Sebbene il film non uscirà su Netflix fino a venerdì 23 dicembre, i fan di Coltelli fuori il sequel non durerà a lungo senza ottenere alcuni video tanto necessari di questo film, poiché Netflix ha finalmente rilasciato un altro teaser che suggerisce cosa accadrà.

Glass Onion: A Knives Out Mystery clip di anteprima

Il detective Benoit Blanc (Daniel Craig) è tornato di nuovo e, proprio come l’ultima volta, ogni individuo coinvolto in questo caso di omicidio è un possibile colpevole. Ha il suo lavoro ritagliato per lui, poiché questa festa include molti biscotti difficili da decifrare. Eppure, non sta andando giù senza combattere, né sta andando giù senza aver scoperto chi è il responsabile del crimine.

Guarda questa divertente clip di Cipolla di vetro: un mistero scaccia via di seguito, che è stato appena condiviso al TUDUM 2022:

Oltre a Daniel Craig, sappiamo che hai visto volti più familiari in questo trailer. Se è così, ecco un rapido aggiornamento su quali attori recitano in questo titolo del 2022, così come sui personaggi che interpretano:

Edward Norton nel ruolo di Miles Bron

Janelle Monáe nel ruolo di Cassandra “Andi” Brand

Kathryn Hahn nel ruolo di Claire Debella

Leslie Odom Jr. nel ruolo di Lionel Toussaint

Jessica Henwick nel ruolo di Peg

Madelyn Cline come Whisky

Kate Hudson nel ruolo di Birdie Jay

Dave Bautista nel ruolo di Duke Cody

Si dice che nel film compaiano anche Ethan Hawke, Jackie Hoffman e il compianto Stephen Sondheim. Tuttavia, a differenza di queste celebrità, Lakeith Stanfield, che ha interpretato il tenente investigativo Elliot, non è confermato per fare un cameo al momento. Si spera che questo cambierà, poiché i fan hanno adorato il suo ruolo nella puntata del 2019.

Come il rilascio di Cipolla di vetro: un mistero scaccia via si avvicina, siamo destinati a ricevere ancora più informazioni, quindi resta sintonizzato con Netflix Life per tutte le ultime novità.