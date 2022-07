Dai creatori di “13 Reasons Why”, ecco un’altra misteriosa storia sulla morte di una donna, “Echoes” su Netflix

Il mistero come genere non manca mai stuzzicare l’interesse del pubblico. L’impostazione, l’accumulo, l’indirizzamento errato e la rivelazione con un risultato soddisfacente; cosa non è da amare? Aggiungi a quello, Gemelli che si impegnano in a Scambio di vita in stile prestigio, finché uno di loro non scompare? Coloraci incuriositi. Un mistero ben raccontato fa sì che lo spettatore sia fortemente investito nel mondo e nel mondo situazione dei personaggi. EchiNetflix Miniseries promette di fare proprio questo.

Di cosa parla Echoes Netflix?

Secondo la sinossi ufficiale su Netflix, Echoes parla di “Le gemelle identiche Leni e Gina si sono segretamente scambiate di posto per anni. Ma quando una sorella scompare, le loro vite iniziano a disgregarsi”. A quanto pare, le sorelle hanno guidato doppia vita condividendo due case, due coniugi e persino un figlio.

Recentemente, Michelle Monaghan, la protagonista principale dello spettacolo, è andato su Twitter e ha caricato un trailer per la prossima serie misteriosa. Protagonisti nei panni delle gemelle, Leni e Gina, la sua didascalia rassicura il pubblico del suo doppio ruolo. “No, non sei solo tu, ne stai vedendo due!“

No, non sei solo tu, ne stai vedendo due! Echoes arriverà il 19 agosto su @netflix pic.twitter.com/dOLQaZCrRy — Michelle Monaghan (@realmonaghan) 26 luglio 2022

Il trailer si apre con il sorelle gemelle uno di fronte all’altro, quasi rispecchiandosi l’un l’altro sotto l’accensione ambrata di candele con musica inquietante e minacciosa giocando in sottofondo. Dopo essersi augurati a “Buon compleanno”, esclamano entrambi“Un altro anno, ” effettivamente allestire il thriller. La clip interrompe immediatamente la scomparsa di Leni e la sua gemella Gina (di nuovo Michelle Monaghan), insieme a Jack Beck (Matt Bomer) che lottano per trovarla.

LEGGI ANCHE: Questa modifica di 13 motivi per cui Esque Max e Lucas di “Stranger Things” ti faranno piangere come un salice

Cosa collega la miniserie a 13 Reasons Why?

13 motivi per cui era uno di Netflix spettacoli di punta al momento del suo rilascio e per tutto il suo tempo di esecuzione. Nonostante alcuni polemiche e contraccolpi sulla trama in declino verso la fine, lo spettacolo è andato molto bene sulla piattaforma. Ha anche un seguito di fan dedicato. Dallo stesso Lo showrunner vincitore del Premio Pulitzer, Brian Yorkey, Echoes, un nuovo spettacolo di Netflix sarà trasmesso in streaming sulla piattaforma 19 agosto.

Insieme a Brian Yorkey (13 motivi per cui), il team creativo del Lungo 7 episodi Echi includerà La scrittrice australiana Vanessa Gazy conosciuto per Eden insieme a Quentin Peeples, lo showrunner di In fuga. “Sono così entusiasta di iniziare Echoes con Quinton, Vanessa, Imogen e il team di Netflix, e non vedo l’ora che arrivino quelli che spero saranno molti altri anni per fare cose interessanti con Netflix”. rivela il creatore Brian Yorkey.

LEGGI ANCHE: 7 domande a cui i fratelli Duffer devono rispondere nella quinta stagione di “Stranger Things”.

Vanessa Gazy, anche lei davvero entusiasta del suo coinvolgimento nel progetto, ha condiviso la sua storia. “Il mio viaggio con Echoes è iniziato con un’iniziativa australiana guidata dal produttore esecutivo Imogen Banks per coltivare nuove voci femminili in televisione – e ora eccoci su Netflix!“

Non vedi l’ora di svelare il destino di Leni? Fateci sapere cosa ne pensate del trailer.

Il post dei creatori di “13 Reasons Why”, ecco un’altra storia misteriosa sulla morte di una donna, “Echoes” su Netflix è apparso per la prima volta su Netflix Junkie.